獲華爾街大手筆金援 海理：我們接受，但不會被左右

不少華爾街金主轉向支持前聯合國大使海理。（路透）

共和黨 總統參選人6日在阿拉巴馬州進行初選提名第四場辯論，美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)在辯論中向有興趣贊助她的企業人士表示，「我們會接受」，但強調不會受到任何人的要求左右；據消息人士透露，海理4日在紐約一場華爾街 金主雲集的大型募款活動中，就募得超過50萬元。

共和黨總統初選辯論6日登場，此次有四人參與，分別是海理、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、生技企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，以及新澤西前州長克利斯蒂(Chris Christie)。

目前在共和黨參選人中民調大幅領先的前總統川普 仍未參加辯論，同時間川普在佛州參加募款活動，海理與德桑提斯則競逐排名第二的參選人。

海理在辯論期間表示，「有些企業人士突然想要支持我們，我們會接受」，但我們不會問他們的政策為何，以及他們希望我的政策如何」。

海理接著說，「有時候他們會認同我，有時不會；有些人不喜歡我對中國強硬的態度，也有人不喜歡我連署支持生育的法案，也有人不青睞我可能反對企業紓困，這都不重要，這就是我。」

消息人士透露，海理4日在紐約一場華爾街金主雲集的大型募款活動中，募得逾50萬元；海理的募款能力反映她打造令人畏懼且財務可行的競選活動，足以在初選州匹敵川普。

這場盛宴共有125人參加，與會者每人捐款3300元到1萬6600元給「支持美國團隊」(Team Stand for America)，該團隊與海理共同募款。

消息人士透露，這場募款活動在曼哈頓一棟奢華高樓公寓舉行；共和黨律師金主勒文(Eric Levine)形容，這場募款活動「大成功」，所有人都認為，海理才是能夠領導共和黨的正確人選。

家得寶(Home Depot)創辦人、88歲億萬富豪蘭格恩(Kenneth Langone)正在考慮是否支持海理，雙方已安排會面；民主黨大金主霍夫曼(Reid Hoffman)的長期政治顧問表示，霍夫曼近期捐款25萬元給支持海理的超級政治行動委員會。

此次辯論期間，海理為她曾任波音董事辯護，說道黨內對手「只是忌妒」她獲得金主的巨額捐款。

海理說：「我愛波音，她打造很棒的商業客機，也為美軍打造很棒的機隊，我以他們為榮；波音在南卡羅來納州雇用很多人，但這也是我離開波音董事會的原因。」

對於拉馬斯瓦米的針砭，海理答道：「他們只是忌妒大企業家贊助我，他們希望金主支持他們。」