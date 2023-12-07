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中歐峰會前 義大利退出一帶一路：無顯著成果

記者賴錦宏、編譯周辰陽／綜合報導
義大利政府已致函中國，表明將退出「一帶一路」倡議。總理梅洛尼上任前即對此計畫持疑，義國退出後將沒有歐洲國家參與該計畫。（路透）
義大利政府已致函中國，表明將退出「一帶一路」倡議。總理梅洛尼上任前即對此計畫持疑，義國退出後將沒有歐洲國家參與該計畫。（路透）

英國廣播公司（BBC）7日報導，義大利總理梅洛尼政府已通知北京當局，將於今年底最後期限前，停止參與「一帶一路」倡議。將使歐洲沒有國家參與「一帶一路」，這對北京當局擴張這項大規模投資計畫的雄心造成新衝擊。

就在中歐峰會登場前夕，義大利政府消息人士6日告訴路透，義大利當局已正式告知中國將退出「一帶一路」倡議，結束各界過去幾個月對梅洛尼政府未來是否參與該計畫的疑問。

「義大利晚郵報」報導，這項等待已久的決定已於三天前傳達給北京當局，但雙方皆未發表任何官方聲明。

義大利前總理孔提2019年3 月在羅馬議會上宣示要成為第一個加入北京「一帶一路」...
義大利前總理孔提2019年3 月在羅馬議會上宣示要成為第一個加入北京「一帶一路」協議的G7集團國家。(美聯社)

義大利2019年成為第一個加入「一帶一路」倡議的主要西方國家，也是唯一一個，儘管美國擔心此舉會讓中方能夠獲得敏感技術與重要基礎設施的控制權。批評人士曾譴責這項兆元投資計畫是具掠奪性的「特洛伊木馬」，目的是收買政治影響力。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）2022年就任時表示，她想退出「一帶一路」倡議，並稱該協議沒有為義大利帶來顯著成果。她上台前曾說，前任政府在2019年加入「一帶一路」的決定是個「嚴重錯誤」。

報導指出，中義兩國在2019年簽署的協議在2024年3月期滿，除非義大利在至少三個月前發出書面告知將退出，否則協議會自動延長。

一名義國政府消息人士說，北京當局已經「在最近幾天」收到信函，告知中方義大利將不會續簽協議。

另一名義國政府消息人士表示，「即便我們不再是『一帶一路』倡議的一部分，我們仍有充分意願跟中國保持良好關係」，又稱「其他G7國跟中國保持比我們更密切的關係，儘管他們從沒加入一帶一路」。

報導指出，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）於義媒Adnkronos在羅馬主辦的活動上表示，這項協議「沒有產生預期效果」，並且不再是「優先事項」。

塔加尼還說，未參與這項倡議的國家「取得更好的結果」。但他指稱，義大利政府有意繼續加強與中國的雙邊關係。

義大利當局已正式告知中國，將退出「一帶一路」倡議。中國外長王毅（右二）9月初在北...
義大利當局已正式告知中國，將退出「一帶一路」倡議。中國外長王毅（右二）9月初在北京向來訪的義大利副總理兼外長塔加尼強調，雙方一帶一路合作「碩果累累」，盡顯挽留之意。（圖／取自中國外交部官網）

塔亞尼今年9月曾前往北京與中國外長王毅共同出席中義政府委員會第11次聯席會議，北京當時仍試圖留住義大利。中國商務部長王文濤當時也曾與塔亞尼會面，商務部發言人何亞東事後表示，中方願與義大利一道繼續深化互利合作。

義大利將於2024年擔任七國集團(G7)主席國。另一位政府消息人士說，「即使我們不再參與一帶一路倡議，也完全願意與中國保持良好的關係。其他七國集團國家與中國的關係比我們更密切，儘管它們從未參與過一帶一路」。

義大利 一帶一路 梅洛尼

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