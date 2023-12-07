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前眾議長麥卡錫將辭職 年底離開國會 不再競選連任

記者張文馨、胡玉立／綜合報導
僅做了九個月、眾院史上首位被罷免的前眾議長麥卡錫，6日宣布在年底辭去眾議員一職，結束17年的國會生涯，告別國會。(美聯社)
僅做了九個月、眾院史上首位被罷免的前眾議長麥卡錫，6日宣布在年底辭去眾議員一職，結束17年的國會生涯，告別國會。(美聯社)

聯邦眾院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）6日宣布，將在月底請辭議員職務，離開國會；這是共和黨在本月之內連續失去第二位眾議員，共和黨在眾院比民主黨現有席次只剩下7席優勢，壓縮重大法案的攻防勝算。

首遭罷免議長 傳出心灰意冷

58歲的麥卡錫10月遭共和黨議員蓋茨發動罷免表決通過，創下史上首例；不久便傳出麥卡錫心灰意冷，有意求去，他6日透過投書華爾街日報以及在社群平台X宣布請辭訊息。

麥卡錫決定離開眾院，將進一步削弱眾院共和黨本已微弱的多數地位。繼上周紐約州共和黨眾議員桑托斯(George Santos)遭驅逐後，再加上麥卡錫辭職，眾院共和黨和民主黨的席次將變成220席對213席。填補桑托斯席次的特別選舉訂2月舉行。

眾議員遺缺補選 將耗時數月

聯邦眾院前議長麥卡錫將在月底請辭議員職務，離開國會。(美聯社)
聯邦眾院前議長麥卡錫將在月底請辭議員職務，離開國會。(美聯社)

麥卡錫遺缺補選將耗費數月，根據法律規定，加州州長必須在眾議員出缺後2周內安排特別選舉事宜，並在州長宣布後的126天至140天內完成選舉。

這也意味著要在重大法案中的對決時，共和黨最多只能丟掉3票；如此一來，與民主黨斡旋的籌碼降低，要在立法落實共和黨主張變得更具挑戰性。

麥卡錫是川普的支持者，但屬於溫和的保守派。他坐上和離開議長寶座的經歷都很戲劇性，今年年初歷經艱苦的15輪投票後當選，但在10月被更保守的自家人提案罷黜，任期僅有269天，成為史上第三短命的議長。同黨議員麥亨利(Patrick McHenry)短暫代理議長職務，但麥亨利也在5日宣布明年1月任期屆滿將不再競選連任。眾院議長現任議長是強生(Mike Johnson)。

麥卡錫在X平台放出一段影片，自述從眾議員、黨鞭、多數黨領袖走到議長的歷程，他擔任眾議員這17年來，協助共和黨兩度贏得眾院多數，選出更多女性、退伍軍人和少數族裔的共和黨議員。

麥卡錫說，即便掌握的多數優勢很微弱，他與議員們仍透過立法，實現降低赤字、確保政府運作並支持美軍，無論可能性或個人代價，「我們都做了正確的事」，這套可能在華府過時了，但在全國依然受到民眾歡迎。

麥卡錫：繼續參與共和黨政治

麥卡錫表示，他的初衷未改，「現在是時候將我的熱情投注在其他領域了，我將於年底離開眾議院，但我絕不會放棄為這個我所深愛的國家而奮戰。」麥卡錫沒有詳細闡述未來計畫，但表示將繼續參與共和黨政治。

麥卡錫常將自己政治生涯的開始，回溯到贏得一張5000元獎券、開了一家三明治店，然後進入加州政壇。他2006年當選聯邦眾議員，並在第二任期進入共和黨領導階層，之後幾乎歷任眾院各階層領導職務。

麥卡錫與共和黨前眾院議長萊恩(Paul Ryan)及前眾院多數黨領袖康特(Eric Cantor)領導下一代共和黨人時，曾被譽為「新血輪三人組」(Young Guns trio)。

麥卡錫4月曾於加州雷根圖書館，頂著北京反對的壓力，與過境美國的中華民國總統蔡英文會晤。

麥卡錫離開國會的決定，與民主黨幾位前任高層領袖作法大不同。民主黨前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)和前多數黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)在將權力移交給眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)後，都選擇繼續留任。

麥卡錫 共和黨 眾院

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