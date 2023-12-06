「債務激增」中國信評展望 穆迪砍至負向

穆迪5日將中國信評展望調降為負向。（美聯社）

信評機構穆迪（Moody's）5日將中國政府信用評級展望，從穩定下調至負向，理由是中期經濟成長放緩，以及房地產 行業持續縮減規模。顯示全球益發憂慮中國債務激增。

長期債信評等 維持在A1

穆迪聲明表示，該機構將中國的長期債信評等維持在A1，但展望由「穩定」降至「負向」，主要是反映出越來越多的證據表明，中國當局將不得不向負債累累的地方政府和國有企業提供財政支持，這對中國的財政、經濟和機構實力構成廣泛風險。

穆迪表示，前景的變化也反映出與結構性和持續較低的中期經濟成長，以及房地產行業持續縮減相關的風險增加。

今年中國房地產業接連爆發財務危機，信評機構穆迪將中國經濟發展調降為負向，房地產即為依據的指標之一。（中新社）

分析師：不致引發基金強制賣壓

分析師認為，A1評等在投資等級債中仍算高，展望下修不大可能引發全球基金強制賣壓。另兩大信評機構惠譽和標普，都給予中國大陸債信A+評等，債信展望均為穩定。

穆迪消息正式發布前數小時，此一訊息已在中國的社群媒體間流傳，滬深300指數午盤跌勢加劇，一度重挫1.9%，但人民幣卻安然無恙。

中國國銀出手 人民幣阻貶

消息人士透露，中國國營銀行當天持續支撐人民幣，穆迪發布聲明後，更加碼拋售美元阻貶，使人民幣走勢持穩。但避免該國主權債務違約的保險成本，升至11月中旬以來最高。

穆迪預料中國在2024至2025年間，國內生產毛額（GDP）年增幅放緩至4%，2026至2030年間進一步放慢至3.8%，顯示中國這個世界第二大經濟體仍難在疫情之後快速成長。

北京預料在12月中舉行中央經濟工作會議，為年度經濟政策定調，政府顧問呼籲替2024年設定穩健的成長目標，並祭出更多刺激。

展望下調 中國財政部 表失望

中國主權信用評級展望由「穩定」被調整為「負向」。中國財政部表示失望。（圖／取自大陸財政部網站）

針對穆迪調降信評展望，中國財政部對此表示失望。中國財政部表示，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好。中國財政部同時還表示，房地產產業和地方政府風險在可控範圍內。

中國財政部表示，政府財政收入保持恢復性增長。前3季，全國一般公共預算 收入年增8.9%，其中，全國稅收收入增長11.9%。地方財政收入普遍保持正增長，地方一般公共預算收入年增9.1%，近半數地區增速達到兩位數。中國防範化解地方政府債務風險的制度體系已經建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到「初步遏制」，地方政府債務處置工作取得積極成效。