COP28峰會／美國啟動「核融合」計畫 35國參與

美國總統氣候特使柯瑞強調已有155個地區或國家政府簽署協議，共同對抗氣候變遷，並宣布美國氫融合的國際計畫。(美聯社)

美國總統氣候特使柯瑞 5日在杜拜舉行的聯合國氣候會議上宣布，啟動和35國合作研發核融合科技的計畫，希望有助人類減少對化石燃料的依賴，降低氣候變遷 的衝擊。

柯瑞說，這項國際合作除了專注核融合發電技術的研究與發展，也將聚焦於供應鏈問題、管理與安全。

核融合是把兩顆氫原子結合在一起，產生一顆氦原子以及大量能源「副產品」，供汽車動力、家庭冷暖氣等目前由煤炭、石油、天然氣擔任的工作。因為後者燃燒後產生大量溫室氣體，科學界普遍認為是氣候變遷的一大促因，「乾淨」能源遂被視為遏阻氣候惡化的救星。

柯瑞說，「我們正逐步向前，達成融合發電的現實，沒錯，其中還有很大的科學與工程挑戰。這條路要往走，最關鍵的是縝密的思考與周全的政策。」

核融合最大的挑戰是，融合氫原子需極高的溫度和極大的壓力，讓它產生「新」能原之前，已耗盡大量的能源，離商業化還有很長的距離。目前為止的實驗，僅有少數「成本」能原小於「產品」能原的例子。

將來哪一天實驗成功了，「融合能原廠」的建造、選址、管理法規等問題，也都是必須事先解決的重點。

美國和英國於11月8日簽署了融合技術合作的協議，澳洲、中國、德國、日本 等國也都在積極研究。

法國南部的國際熱核實驗反應爐是35國共同參與的「操控融合能原」計畫，目的是要證明，核融合是可行的、乾淨的替代能源。融合工業協會會長賀蘭德(Andrew Holland)說，俄國和中國也參與其中，中國尤其積極在推動融合科技的研發，「我們正努力打造國際團隊，不讓中國又獨霸一項新科技。」

日本和歐洲1日宣布啟動雙方合建的世界最大核融合反應爐。