我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

COP28峰會／美國啟動「核融合」計畫 35國參與

記者張聲肇／綜合報導
美國總統氣候特使柯瑞強調已有155個地區或國家政府簽署協議，共同對抗氣候變遷，並宣布美國氫融合的國際計畫。(美聯社)
美國總統氣候特使柯瑞強調已有155個地區或國家政府簽署協議，共同對抗氣候變遷，並宣布美國氫融合的國際計畫。(美聯社)

美國總統氣候特使柯瑞5日在杜拜舉行的聯合國氣候會議上宣布，啟動和35國合作研發核融合科技的計畫，希望有助人類減少對化石燃料的依賴，降低氣候變遷的衝擊。

柯瑞說，這項國際合作除了專注核融合發電技術的研究與發展，也將聚焦於供應鏈問題、管理與安全。

核融合是把兩顆氫原子結合在一起，產生一顆氦原子以及大量能源「副產品」，供汽車動力、家庭冷暖氣等目前由煤炭、石油、天然氣擔任的工作。因為後者燃燒後產生大量溫室氣體，科學界普遍認為是氣候變遷的一大促因，「乾淨」能源遂被視為遏阻氣候惡化的救星。

柯瑞說，「我們正逐步向前，達成融合發電的現實，沒錯，其中還有很大的科學與工程挑戰。這條路要往走，最關鍵的是縝密的思考與周全的政策。」

核融合最大的挑戰是，融合氫原子需極高的溫度和極大的壓力，讓它產生「新」能原之前，已耗盡大量的能源，離商業化還有很長的距離。目前為止的實驗，僅有少數「成本」能原小於「產品」能原的例子。

將來哪一天實驗成功了，「融合能原廠」的建造、選址、管理法規等問題，也都是必須事先解決的重點。

美國和英國於11月8日簽署了融合技術合作的協議，澳洲、中國、德國、日本等國也都在積極研究。

法國南部的國際熱核實驗反應爐是35國共同參與的「操控融合能原」計畫，目的是要證明，核融合是可行的、乾淨的替代能源。融合工業協會會長賀蘭德(Andrew Holland)說，俄國和中國也參與其中，中國尤其積極在推動融合科技的研發，「我們正努力打造國際團隊，不讓中國又獨霸一項新科技。」

日本和歐洲1日宣布啟動雙方合建的世界最大核融合反應爐。

柯瑞 氣候變遷 日本

上一則

成績單無法說明一切 家長過度依賴可能害了孩子

下一則

COP28峰會／減用化石燃料 沙烏地抗拒：我就看能做到多少

延伸閱讀

全球甲烷承諾 中國仍未簽

全球甲烷承諾 中國仍未簽
美氣候特使於COP28宣布 啟動核融合國際參與計畫

美氣候特使於COP28宣布 啟動核融合國際參與計畫
NBA／三劍客成軍12年 開創勇士盛世…柯瑞：很特別

NBA／三劍客成軍12年 開創勇士盛世…柯瑞：很特別
喬州州長坎普 任命首位女幕僚長柯瑞

喬州州長坎普 任命首位女幕僚長柯瑞

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭