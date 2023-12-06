COP28峰會／155國承諾甲烷減量 中國未簽 估有2個原因

美國總統氣候特使柯瑞強調已有155個地區或國家政府簽署協議，共同對抗氣候變遷，並宣布美國氫融合的國際計畫。(美聯社)

拜登總統氣候特使柯瑞 在聯合國氣候峰會COP28上，宣布已有155個地區或國家政府簽署「全球甲烷承諾」(Global Methane Pledge)，矢言減少甲烷排放以遏止升溫，另外，他也表示美國將和其他國家共同努力，加速使核融合成為零碳能源的新來源，共同因應氣候變遷 。

甲烷是三大溫室氣體之一，但其減量行動長期遭到忽略，美國等國因此提出「全球甲烷承諾」。柯瑞在會中強調，甲烷造成一半的暖化 效應，但只有很少的資金投入甲烷減排中，而減少甲烷排放，其實是最簡單而省錢的抗暖之道。他強調，美國已經決定要大幅減少甲烷排放，「沒有減少甲烷排放，控制升溫在攝氏1.5度內是不可能辦到的」。

柯瑞強調，自從去年的COP27峰會後，全球各國已募集超過10億元新資金，展開甲烷減排行動；全球最大的幾個石油和天然氣排放國，也陸續提出國家承諾與立法來限制排放。柯瑞指出，減少甲烷排放是對抗暖化的最好希望所在，「全球甲烷承諾」的成員不斷增加，包括加拿大、德國、日本、歐盟，新加入成員包括肯亞、哈薩克等國，使整體國家數目達到155個。

全球有155個地區或國家政府簽署這項協議，共同對抗氣候變遷。不過，中國並不其中，外界分析，只要中方尚未簽署這份協議，仍將大大影響甲烷減量行動。

柯瑞與中國氣候變遷事務特使解振華，本月2日在杜拜舉行「甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會」，磋商甲烷減量；解振華也強調，迫切需要國際合作加強發展中國家的甲烷控制，然而此次會面後，中國仍未加入「全球甲烷承諾」。

據全球大氣研究排放資料庫統計，中國是甲烷排放大國，2018年排放占全球18%，若中國無法減排或簽署這份協議，將大大影響甲烷減量行動。外界分析，自2021年提出此倡議以來，中國仍未加入，原因應是經濟成長和能源壓力仍大。