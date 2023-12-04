奧斯丁批孤立主義者「逃避責任」 稱美需維持世界安全

國防部長奧斯丁上月22日在國防部與由54國組成的「烏克蘭防務聯繫小組」舉行視訊會議，商討對烏軍援事宜。(美聯社)

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)譴責提倡美國孤立主義者為「逃避責任」，並表示為了維持世界盡可能安全、自由與繁榮，需要美國領導；奧斯丁另敦促國會結束黨派對峙僵局，通過聯邦預算 及國防開支法案。

美聯社報導，奧斯丁2日在加州西米谷(Simi Valley)舉行的雷根國防論壇(RNDF)上，面對由國會議員、企業及國防領袖、政府官員組成的聽眾演講表示，美國必須揚棄變成孤立主義者的呼聲，不能掉頭不顧全球利益；他說，一些人試圖「拉起吊橋」，破壞讓全球繁榮的安全、穩定。

奧斯丁長篇大論為美國援助以色列對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)開戰、助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略而辯護；「假如暴君及恐怖分子認為，他們大規模侵略、大肆屠殺，還能逍遙法外，這世界只有變得更加危險」。

奧斯丁私下會見參、眾兩院軍事委員會高層。他釋出揚棄孤立主義的訊息，顯然是針對保守派國會議員們；這些人日益反對為海外戰爭花錢，力挺前總統川普的「美國優先」意識形態。

國會未能批准新撥款項供烏克蘭抵禦俄國以及以哈戰爭，只設法通過名為持續撥款決議案的臨時法案，明年初就會屆期失效；只因一名參議員的阻撓，數百名軍方人事任命，包括世界各重大地區的關鍵高階指揮官，就被擋住，陷入僵局長達數月。

奧斯丁表示，美國的競爭對手不必依持續撥款決議案來運作；美國那麼做只會削弱國家安全、競爭能力。他演講一開頭便請求聽眾裡的議員們通過國防預算，增加經費援助兩起戰爭。

政府官員已警告說，援烏款項快要枯竭，可能撐到今年底就會告罄。國防部能由庫存撥用只有約50億元的裝備，而且幾乎每周都在耗蝕；生產武器、裝備而補充庫存的資金正快速減少，總計剩約10億元。

奧斯丁指出，要求增補500億元額外預算，透過美國的國防承包公司支援俄烏、以哈戰爭，可創造或保住30州數萬個就業機會。