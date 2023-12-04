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參聯會主席布朗：美國人應該擔心中國侵台的可能性

記者謝守真／綜合報導
參謀首長聯席會議主席布朗表示，美國人應該擔心中國侵台的可能性。圖為布朗上月22日在國防部與由54國組成的「烏克蘭防務聯繫小組」舉行視訊會議，商討對烏軍援事宜。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席布朗表示，美國人應該擔心中國侵台的可能性。圖為布朗上月22日在國防部與由54國組成的「烏克蘭防務聯繫小組」舉行視訊會議，商討對烏軍援事宜。(美聯社)

甫於9月29日就任的參謀首長聯席會議主席布朗(Charles Q. Brown Jr.)2日在加州錫米谷受訪時表示，美國人應該擔心中國侵台的可能性。他同時表示至今仍未與中方軍事高層對話。

福斯新聞2日報導，布朗1日在雷根國防論壇(Reagan National Defense Forum)接受福斯週日新聞主播布瑞姆訪問。布瑞姆問道，據10月27日至11月5日所做的雷根國防調查，多達七成三的美國成人受訪者回答，他們擔心中國侵台。但你11月曾在東京說，「我的確認為習近平不是真想動武奪台」，「從後勤方面來說，要做到那樣非常難。但中國還會有其他方式施壓台灣。所以您怎麼看？軍隊要搶灘登陸並非易事。」

布朗答道，「就看看(2019年)香港發生過的情況吧，甚至中國當前正在做的一些事，施壓台灣和印太國家，不管在經濟或有點在軍事上，至今都能看到持續施壓，以削弱台灣或其他國家」，「我要說的第一件事是，我們全都應該擔心它會不會發生。(這也是)嚇阻為何如此重要的部分原因，這樣衝突才不會發生」。

布朗提醒，美國必須注意中國正施加台灣的壓力，即使並非軍事的形式。英國金融時報11月報導，他當時在東京也曾說，美國及其盟邦須留意習近平為加強施壓台灣採取的其他行動，不管在軍事、外交及經濟方面。

布朗在論壇上表示，自從中方上個月承諾恢復去年因為裴洛西訪問台灣而中斷的軍事通信以來，至今尚未恢復軍事通話。

他表示，他正在等待和中國同行進行對話，以恢復兩國之間的軍事聯繫，同時強調了雙方防止誤判的重要性。他指出，「不論是和盟友、夥伴，還是與對手進行對話都是極為重要的。我們與對手對話的目的是為了防止誤判。」中國至今仍沒有任命新的國防部長。原國防部長李尚福已遭罷黜。

布朗表示，根據他讀取的情報，美國在網路、人工智慧和其他技術方面仍然處於領先地位，同時他也警告美國不能安於現狀，必須努力保持技術優勢。

另一方面，中國前駐美大使崔天凱2日在一場公開演講談及台海問題，他說，美方總好像在躲閃迴避這樣的表態，是不情願看到中國統一？還是對和平有所保留？而美方經常提及台海局勢影響地區穩定，「中國統一了，就能從根本上消除台海局勢的不穩定性」。

中方在今年10月宣布罷黜國防部長李尚福後，至今仍未任命新的繼任人選，美中軍事高層...
中方在今年10月宣布罷黜國防部長李尚福後，至今仍未任命新的繼任人選，美中軍事高層溝通仍然停擺。(美聯社)

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