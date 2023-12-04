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國防產業報告示警：美軍火業產速、反應吃力 跟不上中

編譯潘勛／綜合3日電
國防產業報告警告說，美國業者的產速、反應力，不如中國業者。（美聯社）
國防產業報告警告說，美國業者的產速、反應力，不如中國業者。（美聯社）

國防部討論國防產業報告中警告說，美國業者與競爭對手如中國的業者相比，就達成相同的產速、反應力，實在很吃力，很難在高科技武器競賽上維持領先；另外，美方業者無法快速生產足夠的武器，以因應全球需求量。

Politico政治網站報導，史上第一份「國防工業戰略」(NDIS)報告的用意，在通盤檢視五角大廈的需求，以便取用小型科技機構的專業，同時資助傳統公司，以便更快速開發出新科技；這份文件即將在未來幾周由國防部主管軍備武器的次長拉普蘭特(William LaPlante)公布。

據Politico取得的報告草稿，若依現況，美國國防工業的基礎，「不具備所需的能量、能力、反應力或韌力，無法滿足全方位軍事生產，速度及規模方面都辦不到」。

這份簽注日期11月27日的文件中表示，「意義同樣重要的是：(國防工業基礎)裡的傳統國防承包商，要因應現代戰爭很吃力；就現代大型戰爭的速度、規模及彈性的動態要求，都備受挑戰。」

報告指出，美國生產全球最精良武器，但速度不夠快；「此一失配，隨著美國面對諸多最高指令，例如支援現有的戰鬥行動…同時嚇阻印太地區隱隱浮現、規模較大、科技較先進的威脅，戰略危險愈來愈大。」

拉普蘭特在「雷根國防論壇」(RNDF)演說時表示，應執行的戰略，是與業界組成「夥伴關係」。廠商為了擴大產量，要國防部說明未來的採購需求，才能投資於新工廠、研發機構。

報告指出，冷戰之後，國防工業隨著公司購併而縮小。然而，中國過去30年用在變成「強大的全球工廠」，造船、關鍵礦物質及微電子產品等方面莫不如此；「中國工業的產能，不止遠超美國，連美國歐洲、亞洲重要盟友結合起來的總產量，都比不上」。

報告另指出，新冠疫情讓供應鏈弱點一覽無遺。接下來俄國侵略烏克蘭、巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)攻擊以色列，美國奮力想生產武器以支援烏、以兩國，於是更揭露不同的產業需求量、相應的危險。

國防部 疫情 五角大廈

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