美參聯會主席：美國人應該擔心中國侵台可能性

美國參謀首長聯席會議主席布朗受訪時表示，美國人應該擔心中國入侵台灣的可能性。圖／美聯社資料照

美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）受訪時表示，美國人應該擔心中國入侵台灣的可能性。

福斯新聞（Fox News）指出，布朗昨天在加州 錫米谷（Simi Valley）的「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）主播布瑞姆（Shannon Bream）訪問時，做出上述評論。

布瑞姆問道：「今年調查時有73%的受訪者說，他們有點擔心中國真的入侵台灣的可能性。您過去說過，您不認為（中國）會為拿下台灣而採取真正且激烈的軍事行動。從後勤方面來說，要做到那樣非常難。但中國還會有其他方式施壓台灣。所以您怎麼看？」

布朗回答：「嗯，就想想香港 發生過的事吧。我要說的第一件事是，我們…全都應該擔心它會不會發生。而且（這也是）威懾為何如此重要的部分原因，這樣衝突才不會發生。」

布朗指出，美國必須注意中國正在施加給台灣的壓力，即使不是軍事形式的壓力。

他說，看看香港發生過的事，甚至是中華人民共和國如今正在做的一些事，就是在對台灣和對印太地區國家施壓，不管是在經濟上或是有幾分在軍事上，都能看到持續的壓力，要來消磨台灣或其他國家。

福斯新聞指出，中國正在考驗台灣的克制力，共軍 機艦幾乎天天在台灣周邊航行，時而令人不快地逼近台灣。