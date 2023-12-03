明尼蘇達州中學禁用手機 學生互動變多變開心

有高中開始在校園禁用手機，學生反應良好。(美聯社)

明尼蘇達州一所中學禁止學生在校使用手機，實施一年後，發現學生在校行為出現180度轉變，同學上課和互動都比之前更快樂。

明州 楓樹林中學(Maple Grove Middle School)校長史密斯(Patrick Smith)表示：「我相信(手機禁令)徹底改變遊戲規則，而且在未來數年對學生產生深遠影響。」並強調：「有了手機之後，我們的學生、尤其青少年在教室內不再交談，走廊上也沒有互動。」

該校去年起禁止學生在校時間(上午8時10分至下午2時40分)使用手機，要求學生將手機放在儲物櫃，一旦被發現使用手機，當天手機會被強制保管。

史密斯表示，在實施手機禁令前曾和家長溝通，並獲得家長「非常積極」的回應。手機禁令實施一年後，史密斯對於學生們的轉變直言：「長期來看，孩子們會彼此交流，孩子們都很開心。」

就連家長金·吉倫(Kim Gillen)也發現兒子的行為和過去大不相同：「我確實注意他的成長，變得專心、也會辦妥事情，他會參與課堂討論，這是我從老師哪裡得知的回饋。」

非營利媒體查核組織Common Sense Media針對200名學生手機使用行為，進行研究後發現，11至17歲學生有97%會在學校使用手機，至於使用時間短則不到1分鐘、長則6.5小時，平均使用時間為43分鐘。

明州共和黨 籍州眾議員 羅賓斯(Kristin Robbins)推崇楓樹林中學禁用手機的做法，值得其他學校學習，她表示，研究已表明手機放在身邊會干擾注意力。

根據K-12 Dive報導，有研究指出學生每天拿起手機次數從2次到498次不等，平均次數為51次。