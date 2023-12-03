我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

明尼蘇達州中學禁用手機 學生互動變多變開心

編譯俞仲慈／綜合報導
有高中開始在校園禁用手機，學生反應良好。(美聯社)
有高中開始在校園禁用手機，學生反應良好。(美聯社)

明尼蘇達州一所中學禁止學生在校使用手機，實施一年後，發現學生在校行為出現180度轉變，同學上課和互動都比之前更快樂。

明州楓樹林中學(Maple Grove Middle School)校長史密斯(Patrick Smith)表示：「我相信(手機禁令)徹底改變遊戲規則，而且在未來數年對學生產生深遠影響。」並強調：「有了手機之後，我們的學生、尤其青少年在教室內不再交談，走廊上也沒有互動。」

該校去年起禁止學生在校時間(上午8時10分至下午2時40分)使用手機，要求學生將手機放在儲物櫃，一旦被發現使用手機，當天手機會被強制保管。

史密斯表示，在實施手機禁令前曾和家長溝通，並獲得家長「非常積極」的回應。手機禁令實施一年後，史密斯對於學生們的轉變直言：「長期來看，孩子們會彼此交流，孩子們都很開心。」

就連家長金·吉倫(Kim Gillen)也發現兒子的行為和過去大不相同：「我確實注意他的成長，變得專心、也會辦妥事情，他會參與課堂討論，這是我從老師哪裡得知的回饋。」

非營利媒體查核組織Common Sense Media針對200名學生手機使用行為，進行研究後發現，11至17歲學生有97%會在學校使用手機，至於使用時間短則不到1分鐘、長則6.5小時，平均使用時間為43分鐘。

明州共和黨籍州眾議員羅賓斯(Kristin Robbins)推崇楓樹林中學禁用手機的做法，值得其他學校學習，她表示，研究已表明手機放在身邊會干擾注意力。

根據K-12 Dive報導，有研究指出學生每天拿起手機次數從2次到498次不等，平均次數為51次。

明州 眾議員 共和黨

上一則

賀錦麗：太多百姓被殺害 反對巴人強遷加薩以外難民營

下一則

印州政府控告TikTok危害兒童福利、洩露個資 法官駁回

延伸閱讀

國會暴亂民事訴訟 聯邦上訴法院裁定「川普無豁免權」

國會暴亂民事訴訟 聯邦上訴法院裁定「川普無豁免權」
川普涉推翻2020大選求撤案 法官裁定不具刑事豁免權

川普涉推翻2020大選求撤案 法官裁定不具刑事豁免權
加州火險新法規 2026年前恐難完善

加州火險新法規 2026年前恐難完善
NBA／離奇掛彩 熱火史密斯踩到紙 本賽季報銷

NBA／離奇掛彩 熱火史密斯踩到紙 本賽季報銷

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆