我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

受害高中生反擊AI深偽裸照 母親相挺：為孩子而戰

記者胡玉立／綜合報導
女兒是AI生成露骨照片受害者之一的母親杜蘿塔．馬尼，誓言推動立法保護權益。(美聯社)
女兒是AI生成露骨照片受害者之一的母親杜蘿塔．馬尼，誓言推動立法保護權益。(美聯社)

由人工智慧(AI)生成的露骨影像，正以空前快速在網路傳播，對女性和兒童尤其造成重大傷害。新澤西州一位14歲受害高中女生和她母親，大聲呼籲州及聯邦立法對青少年提供全面保護。

據獨立研究員吉娜維芙‧吳(Genevieve Oh，音譯)與美聯社分享的分析，今年有逾14萬3000支新「深偽」(deepfake)影片發布上網，超過往年總和。

受害家庭、倡議人士和法律專家敦促州及聯邦立法機關，提供受害者強有力的保護，以向當前和潛在的犯罪者發出強烈訊息。

這所位於新澤西州郊區威斯特菲德高中的一群高中女生照片被AI捏造裸體圖像流傳，造成...
這所位於新澤西州郊區威斯特菲德高中的一群高中女生照片被AI捏造裸體圖像流傳，造成傷害。(美聯社)

「我們正在為我們的孩子而戰，」杜蘿塔．馬尼(Dorota Mani)說：「他們不是共和黨也不是民主黨人；他們只想被愛，想要安全。」今夏，新澤西郊區威斯特菲德(Westfield)一群高中女生照片被AI捏造裸體圖像流傳，馬尼的女兒是受害者之一。

專家表示，隨著造假的技術變得更易使用，問題愈來愈嚴重。聯邦調查局6月曾警告稱，當局持續收到成年或未成年受害者報案，他們的影像被人拿來製作成露骨內容在線上共享。

部分州已通過法律試圖解決問題，但範圍各不相同。德州、明尼蘇達和紐約州今年通過立法，將未經同意的「深偽」色情內容定為犯罪，其他已制定類似法律的還包括維吉尼亞、喬治亞和夏威夷。加州、伊利諾等州只允許受害者在民事法庭起訴肇事者要求賠償。

新澤西目前正在制定法案禁止偽造色情內容，並對傳播該內容者處以監禁、罰款或兩者併罰。

瑪尼說，她女兒已創建網站並成立慈善機構來幫助受到AI生成傷害的受害者。母女倆除了推動與新澤西州立法者談判，並計畫至華府倡議更多保護措施。

「並不是每個孩子都有支持系統來處理這個問題，」馬尼說：「他們可能看不到隧道盡頭的曙光。」

新澤西州 AI 加州

上一則

曾獲川普特赦 亞利桑納前警長「報恩」賣力為他助選

下一則

綠能7年增至3倍 COP28重大承諾 逾110國支持

延伸閱讀

婦產科名醫多次出軌 小三傳裸照給小四宣示主權

婦產科名醫多次出軌 小三傳裸照給小四宣示主權
台婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權

台婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權
AI輕易「扒光」衣服… 假裸照摧毀青少年人生 僅少數州立法管制

AI輕易「扒光」衣服… 假裸照摧毀青少年人生 僅少數州立法管制
專挑火辣女網紅 色男「假扮閨密」聊隆乳 騙8女傳裸照

專挑火辣女網紅 色男「假扮閨密」聊隆乳 騙8女傳裸照

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆