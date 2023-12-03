受害高中生反擊AI深偽裸照 母親相挺：為孩子而戰

女兒是AI生成露骨照片受害者之一的母親杜蘿塔．馬尼，誓言推動立法保護權益。(美聯社)

由人工智慧(AI )生成的露骨影像，正以空前快速在網路傳播，對女性和兒童尤其造成重大傷害。新澤西州 一位14歲受害高中女生和她母親，大聲呼籲州及聯邦立法對青少年提供全面保護。

據獨立研究員吉娜維芙‧吳(Genevieve Oh，音譯)與美聯社分享的分析，今年有逾14萬3000支新「深偽」(deepfake)影片發布上網，超過往年總和。

受害家庭、倡議人士和法律專家敦促州及聯邦立法機關，提供受害者強有力的保護，以向當前和潛在的犯罪者發出強烈訊息。

這所位於新澤西州郊區威斯特菲德高中的一群高中女生照片被AI捏造裸體圖像流傳，造成傷害。(美聯社)

「我們正在為我們的孩子而戰，」杜蘿塔．馬尼(Dorota Mani)說：「他們不是共和黨也不是民主黨人；他們只想被愛，想要安全。」今夏，新澤西郊區威斯特菲德(Westfield)一群高中女生照片被AI捏造裸體圖像流傳，馬尼的女兒是受害者之一。

專家表示，隨著造假的技術變得更易使用，問題愈來愈嚴重。聯邦調查局6月曾警告稱，當局持續收到成年或未成年受害者報案，他們的影像被人拿來製作成露骨內容在線上共享。

部分州已通過法律試圖解決問題，但範圍各不相同。德州、明尼蘇達和紐約州今年通過立法，將未經同意的「深偽」色情內容定為犯罪，其他已制定類似法律的還包括維吉尼亞、喬治亞和夏威夷。加州 、伊利諾等州只允許受害者在民事法庭起訴肇事者要求賠償。

新澤西目前正在制定法案禁止偽造色情內容，並對傳播該內容者處以監禁、罰款或兩者併罰。

瑪尼說，她女兒已創建網站並成立慈善機構來幫助受到AI生成傷害的受害者。母女倆除了推動與新澤西州立法者談判，並計畫至華府倡議更多保護措施。

「並不是每個孩子都有支持系統來處理這個問題，」馬尼說：「他們可能看不到隧道盡頭的曙光。」