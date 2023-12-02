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美英澳深化AUKUS合作 著重深空雷達與量子技術

中央社／加州山景市1日綜合外電報導
澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)。(美聯社)
澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)。(美聯社)

美國、澳洲、英國國防首長今天在加州會面，強化在深空雷達、人工智慧和量子運算系統方面的高科技合作，目標是在面對中國等日益增長的全球威脅時強化武裝力量。

這3國於2021年9月簽署「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），目的是結合西方國家力量抗衡俄羅斯和中國勢力。3國國防首長齊聚美國科技業中心「矽谷」（Silicon Valley），以AUKUS為基礎洽談合作。

法新社報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）告訴記者：「今天正好強調了澳英美三方安全夥伴關係是一個極為難得的機會，將促進印度太平洋地區的和平安全。」

協議將讓3國得以「研發及實現先進能力，好讓我們的戰士能以決定性優勢聽到、看見並採取行動」。

澳英美3國國防首長這次會面是強化聯盟的最新一步。3方已達成協議，澳洲要採購至少3艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦；澳洲與英國也將利用美國技術打造新型潛艦。

各界今天關注的焦點在於尖端技術，包括所謂「深空先進雷達能力」（Deep Space Advanced Radar Capability）計畫的發展，這項計畫將在2030年之前於3國設置雷達偵測站，具備深入觀測太空達3萬5000公里的能力。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在聯合記者會上說：「今天這場會議將被視為AUKUS『第二支柱』（Pillar Two）史上的關鍵時刻，也就是在我們3國之間分享及研發先進技術。」

他說，除了深空雷達之外，也將在量子技術上協調，以協助導航和武器導向，還有「具彈性的人工智慧，進而促成有彈性的精準目標鎖定」。

美聯社提到，3國國防首長談妥一項增進技術合作和資訊分享的新協議，其中提出一系列涉及使用水下和水面海上無人機的軍事演習，並提升彼此分享聲納浮標蒐集來的情報與資料的能力。這種浮標是用來偵測潛艦和水裡的其他物體。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）說：「今天，在一個更加危險的世界裡，俄羅斯在烏克蘭發動戰爭，（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）在中東肆虐，中國在印度太平洋地區破壞航行自由。我們從未像現在這樣需要更多創新、發揮更大的開創精神。」

澳美英長期以來就是盟友，但3國互相強化關係仍令北京坐立不安。在3國今年公布澳洲採購潛艦的協議後，中國警告他們正踏上一條「錯誤與危險的道路」。

澳洲 AUKUS 國防部

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