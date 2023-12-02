拜登彈劾調查 眾院最快下周投票

共和黨 主導的國會眾院規則委員會(Rules Committee)考慮在未來兩星期啟動對拜登 總統的彈劾 調查，共和黨人最快6日將就彈劾調查正式投票確認。

共和黨人本周舉行了兩次閉門會議，聽取展開彈劾調查及對調查作出正式投票的好處；他們在會議上聽取了三名領導調查的委員意見，同時討論了正式投票是否有助支持調查的合法性，讓白宮不能抗拒。因為白宮早已表明不會理會彈劾調查的傳票。

共和黨籍的眾院規則委員會主席科爾(Tom Cole，奧克拉荷馬州)預計，最快下周就彈劾調查作出正式投票。

對於向拜登展開彈劾調查是否明智之舉，共和黨人一直存在分歧；部分人私下對彈劾程序持保留態度，因為委員會尚未找到確鑿的證據顯示拜登有任何不當行為。

此外，儘管投票可使彈劾調查正式化，甚至讓眾院通過正式彈劾，但一旦提交民主黨佔多數的參院，肯定難以過關，同時參院共和黨人對於彈劾拜登之事一直反應冷淡。

其他共和黨人士也暗示，彈劾拜登可能適得其反， 前阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)就表示，若真正投票彈劾拜登，將會是一場政治災難。他舉例，即使眾院共和黨人對拜登兒子杭特(Hunter Biden)的商業交易展開調查，也未能支持對拜登本人的指控。

北卡羅來納州共和黨籍眾議員畢紹普(Dan Bishop)也承認，在閉門會議上確實有些人對彈劾調查持抵制態度，認為目前沒有足夠證據證明彈劾是合理的。

當然，在正式啟動彈劾調查前的投票，很大程度上是一個確認過程，讓那些持保留意見的人也能作出決定。

另方面，白宮1日發聲明繼續反駁彈劾調查拜登濫權、妨礙與貪污腐敗，說相關指控毫無證據。