我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

拜登彈劾調查 眾院最快下周投票

編譯盧炯燊／綜合1日電

共和黨主導的國會眾院規則委員會(Rules Committee)考慮在未來兩星期啟動對拜登總統的彈劾調查，共和黨人最快6日將就彈劾調查正式投票確認。

共和黨人本周舉行了兩次閉門會議，聽取展開彈劾調查及對調查作出正式投票的好處；他們在會議上聽取了三名領導調查的委員意見，同時討論了正式投票是否有助支持調查的合法性，讓白宮不能抗拒。因為白宮早已表明不會理會彈劾調查的傳票。

共和黨籍的眾院規則委員會主席科爾(Tom Cole，奧克拉荷馬州)預計，最快下周就彈劾調查作出正式投票。

對於向拜登展開彈劾調查是否明智之舉，共和黨人一直存在分歧；部分人私下對彈劾程序持保留態度，因為委員會尚未找到確鑿的證據顯示拜登有任何不當行為。

此外，儘管投票可使彈劾調查正式化，甚至讓眾院通過正式彈劾，但一旦提交民主黨佔多數的參院，肯定難以過關，同時參院共和黨人對於彈劾拜登之事一直反應冷淡。

其他共和黨人士也暗示，彈劾拜登可能適得其反， 前阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)就表示，若真正投票彈劾拜登，將會是一場政治災難。他舉例，即使眾院共和黨人對拜登兒子杭特(Hunter Biden)的商業交易展開調查，也未能支持對拜登本人的指控。

北卡羅來納州共和黨籍眾議員畢紹普(Dan Bishop)也承認，在閉門會議上確實有些人對彈劾調查持抵制態度，認為目前沒有足夠證據證明彈劾是合理的。

當然，在正式啟動彈劾調查前的投票，很大程度上是一個確認過程，讓那些持保留意見的人也能作出決定。

另方面，白宮1日發聲明繼續反駁彈劾調查拜登濫權、妨礙與貪污腐敗，說相關指控毫無證據。

彈劾 拜登 共和黨

上一則

以哈戰後 以色列計畫全球追殺哈瑪斯領袖

下一則

桑托斯眾議員任期328天提40案 只獲1人連署

延伸閱讀

習近平傳將出訪越南 德媒：中美角逐影響力

習近平傳將出訪越南 德媒：中美角逐影響力
紅藍州長電視辯論 紐森被認為代表拜登對戰德桑提斯

紅藍州長電視辯論 紐森被認為代表拜登對戰德桑提斯
拜登若突退選2024 民主黨無備案恐陷混亂「每個人都會參選」

拜登若突退選2024 民主黨無備案恐陷混亂「每個人都會參選」
發布聲明悼念季辛吉 拜登：我們看法南轅北轍

發布聲明悼念季辛吉 拜登：我們看法南轅北轍

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功