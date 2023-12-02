桑托斯眾議員任期328天提40案 只獲1人連署

桑托斯原被視為共和黨的明日之星，結果是不名譽的被驅逐出國會，結束傳奇的國會議員生涯。（新華社）

醜聞纏身、背負23項控罪的共和黨 聯邦眾議員 桑托斯(George Santos)1日被逐出眾院，他在代表紐約第三國會選區的328天任期內共提出了40項法案或決議，總共竟只獲得一人支持。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)的統計數據顯示桑托斯提出的法案數量大致達到國會議員的平均，但外界幾乎全在觀察桑托斯種種不當行為，他在國會的實際工作反而沒有得到太多關注。

桑托斯大部分法案都是針對一些主要的保守派議題，像是邊境及移民 、削減國稅局(IRS)資金、「抽乾華府沼澤」(drain the swamp)，以及一項顯然是惡搞拜登總統的法案：「2023年行政人員身心競爭力保護法案」。

他還提出了一項修憲案，限制國會議員的薪酬並減少國家債務，亦無人支持。目前為止，桑托斯最大主軸是反中，共有12項法案明確針對中國，其中「2023年中共校園撤資法案」便是他所有法案中唯一獲得支持的，由共和黨亞利桑納州眾議員戈薩(Paul Gosar)連署。

除了主要提案，桑托斯以共同提案人(co-sponsor)連署了152項同僚的法案，但只有一項成法，即慶祝海軍陸戰隊成立250周年而製作紀念幣的法案。他也提出其他立法中的兩項修正案：一項針對疫苗、另一項則是在移民和海關執法局(ICE)內重新設立移民犯罪受害者調查辦公室。但修正案之上的兩項立法最終皆沒有成法。

桑托斯亦未於任何委員會任職，雖然最初曾被任命在兩個規模及影響力都較小的委員會：小企業委員會(Small Business Committee)與科學、太空和科技委員會(Science, Space and Tech Committee)，但他進入國會後不久就因操守委員會啟動調查而迴避了這些職位。