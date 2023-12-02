我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

桑托斯眾議員任期328天提40案 只獲1人連署

編譯廖振堯／綜合1日電
桑托斯原被視為共和黨的明日之星，結果是不名譽的被驅逐出國會，結束傳奇的國會議員生涯。（新華社）
桑托斯原被視為共和黨的明日之星，結果是不名譽的被驅逐出國會，結束傳奇的國會議員生涯。（新華社）

醜聞纏身、背負23項控罪的共和黨聯邦眾議員桑托斯(George Santos)1日被逐出眾院，他在代表紐約第三國會選區的328天任期內共提出了40項法案或決議，總共竟只獲得一人支持。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)的統計數據顯示桑托斯提出的法案數量大致達到國會議員的平均，但外界幾乎全在觀察桑托斯種種不當行為，他在國會的實際工作反而沒有得到太多關注。

桑托斯大部分法案都是針對一些主要的保守派議題，像是邊境及移民、削減國稅局(IRS)資金、「抽乾華府沼澤」(drain the swamp)，以及一項顯然是惡搞拜登總統的法案：「2023年行政人員身心競爭力保護法案」。

他還提出了一項修憲案，限制國會議員的薪酬並減少國家債務，亦無人支持。目前為止，桑托斯最大主軸是反中，共有12項法案明確針對中國，其中「2023年中共校園撤資法案」便是他所有法案中唯一獲得支持的，由共和黨亞利桑納州眾議員戈薩(Paul Gosar)連署。

除了主要提案，桑托斯以共同提案人(co-sponsor)連署了152項同僚的法案，但只有一項成法，即慶祝海軍陸戰隊成立250周年而製作紀念幣的法案。他也提出其他立法中的兩項修正案：一項針對疫苗、另一項則是在移民和海關執法局(ICE)內重新設立移民犯罪受害者調查辦公室。但修正案之上的兩項立法最終皆沒有成法。

桑托斯亦未於任何委員會任職，雖然最初曾被任命在兩個規模及影響力都較小的委員會：小企業委員會(Small Business Committee)與科學、太空和科技委員會(Science, Space and Tech Committee)，但他進入國會後不久就因操守委員會啟動調查而迴避了這些職位。

移民 眾議員 共和黨

上一則

拜登彈劾調查 眾院最快下周投票

下一則

趕走桑托斯 共和黨又分裂 贊成與反對各半

延伸閱讀

桑托斯遺缺 2黨估20人角逐 紐約州明年2月將辦特別選舉

桑托斯遺缺 2黨估20人角逐 紐約州明年2月將辦特別選舉
表決結果遭眾院驅逐 桑托斯嗆：「這地方去死吧」

表決結果遭眾院驅逐 桑托斯嗆：「這地方去死吧」
眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯
法院裁決 外賣郎最低時薪法案生效

法院裁決 外賣郎最低時薪法案生效

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功