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趕走桑托斯 共和黨又分裂 贊成與反對各半

編譯潘勛／綜合1日電
共和黨籍的眾院議長強生（中）雖然最後表態反對驅逐桑托斯，但共和黨仍有一半議員支持驅逐，看法分裂。（路透）
共和黨籍的眾院議長強生（中）雖然最後表態反對驅逐桑托斯，但共和黨仍有一半議員支持驅逐，看法分裂。（路透）

眾院1日票決通過，驅逐遭刑事起訴的紐約州選出的聯邦眾議員桑托斯(George Santos)，共和黨中下層共和黨議員賣力想趕走他，但四名黨高層過去24小時卻表示，支持桑托斯留任，表決結果共和黨贊成與反對各半，過程中出現黨內分裂。

Politico政治網站報導，眾院共和黨高層並未指示同儕投票反對趕走桑托斯，而是主張各人良心投票；最後共和黨幾乎分裂得很平均，105票支持逐走桑托斯，112票則反對。有些共和黨議員對黨高層最後一分鐘決定，反對驅逐桑托斯，感到不滿。

阿肯色州選出的共和黨眾議員沃麥克(Steve Womack)表示，自己對黨高層處理這次投票的方式「非常失望」；「包括黨高層的太多人，所使用的遁詞根本無法成功說服全國一般民眾。假如黨高層得逞，那麼共和黨就等於重設行為標準，來到一個我們活著都會後悔的程度。」

備受尊敬的撥款委員會成員沃麥克表示，感謝國會裡有足夠的睿智成員，兩黨皆然，能察覺這件事可行之道只有一條。

其他反對驅逐桑托斯的共和黨人私下透露自己的顧慮，表示黨高層不應該太賣力反對。眾院操守委員會(House Ethics Committee)11月報告指出，「有足夠的證據」指出桑托斯犯下刑事罪行；一些共和黨人閱讀之後認為，以議長強生為首的四名黨高層有足夠理由支持趕走桑托斯。

操守委員會成員加爾巴里諾(Andrew Garbarino)投票支持驅逐桑托斯，他甚至對其他同黨議員表示，假如驅逐桑托斯投票失敗，他跟委員會其他成員要考慮由委員會辭職。

加爾巴里諾表示，人們對黨高層處理整件事的方式感到灰心；委員會肩負此事，撰寫出報告；假如這樣的標準還無法解職某眾議員，那乾脆別設操守委員會了。

知情人士指出，很多共和黨人本就支持逐走桑托斯，或者在黨高層表達立場時對轉投「反對」票採騎牆態度。但其他共和黨人明白表示，反對逐走桑托斯的原因是擔憂還沒判罪定讞，就驅逐具備公職身分的人，等於設定新的制度標準，倒不是自己支持桑托斯。

共和黨 投票 眾院

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