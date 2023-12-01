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深偽講師將在軟體大會登場 微軟、亞馬遜高管退席

編譯潘勛／綜合30日電
「DevTernity」軟體大會議程上，出現人工智慧(AI)科技深偽製造的「女講師」，引發爭議。圖為美國南加大一名教授利用英國前首相梅伊的影片展示深偽技術。(路透)
「DevTernity」軟體大會議程上，出現人工智慧(AI)科技深偽製造的「女講師」，引發爭議。圖為美國南加大一名教授利用英國前首相梅伊的影片展示深偽技術。(路透)

因為在即將舉行的「DevTernity」軟體大會上，會議議程上出現至少一位居然是人工智慧(AI)科技深偽製造的「女講師」，微軟亞馬遜的科技主管已退出該遠距虛擬會議。

美聯社報導，「DevTernity」軟體大會籌辦人席佐弗斯(Eduards Sizovs)在社媒上承認，有位主講人是「自動生成」的女性，掛偽頭銜。他正忙著回應一堆指控，說一堆他的會議網站上，有很多名流檔案顯然是AI生成的。

但席佐弗斯否認那位「女講師」的偽檔案，用意是想遮掩今年主講陣容「多元程度比預期來得差」，而且拒絕向一堆出現在X平台(前身推特)的貼文道歉。美聯社以電子郵件詢問，他到28日尚無回應。

此事一經披露，其他講者迅即退出該原訂12月7日舉行的虛擬會議。

亞馬遜網站服務總監克里絲汀‧郝爾德(Kristine Howard)在領英(LinkedIn)上貼文表示，自己發現原來她是議程上唯一女性主講人，而其他宣傳出來的講者，可能不是真實人類。

微軟科技總監韓梭曼在X平台表示，他只在一些主講人背景廣泛的大會上發言，但是在本案例上，「被偽造的主講人愚弄了」。他另表示，「我提醒科技大會籌辦人，各行各業、性別、年齡、背景不同的主講人成千上萬」。

「DevTernity」軟體大會原本每年在拉脫維亞首都里加市(Riga)舉辦，但從新冠疫情開始以來，改成只在線上舉行。

亞馬遜 微軟 AI

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