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WSJ專欄作家挑戰年薪20萬職缺：與聊天機器人對話

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報專欄作家以親身經歷指出，專門訓練聊天機器人的提示師年薪可上看20萬，但需要高度專業，錄取並不容易。（Getty Images)
華爾街日報專欄作家以親身經歷指出，專門訓練聊天機器人的提示師年薪可上看20萬，但需要高度專業，錄取並不容易。（Getty Images)

人工智慧(AI)科技日新月異，造就了許多新職缺；名稱為提示工程師(prompt engineer)的工作，年薪10萬元起跳，任務是與聊天機器人對話，訓練聊天機器人能夠精準答出客戶需要的正確答案。

華爾街日報專欄作家喬漢娜‧史登(Joanna Stern)在專欄寫道，提示工程師的頭銜在前幾年聽起來可能讓人匪夷所思，但如今人工智慧儼然成為現代人日常生活的一部分，擁有六位數年薪的提示工程師，負責讓人工智慧生成的大型語言模型(large-language model，LLM)透過微調而精益求精，以便在大量訊息裡挖掘出最具參考價值的精華，為客戶提供正確答案。

史登挑戰提示工程師的求職經驗，還付費參加范德堡大學(Vanderbilt University)電腦系教師在數位學習平台Coursera的課程。

提示工程師工作內容複雜，不只是輸入文字而已，首先要具備對整體系統的知識，某些情況下還要懂得程式語言。史登參加為期數周的培訓課程之後，申請AI新創公司Hebbia在紐約市提供年薪20萬至25萬之間的提示工程師職缺，並且參加面試。

史登繳交49元學費參加范德堡大學電腦系副教授懷特(Jules White)在Coursera平台的為期六周課程，過去一年已有18萬多名學生修過這堂網課。懷特表示，來上課的大多是希望對AI能有更多了解的專業人士。

史登在專欄中寫道，雖然沒有當上提示工程師，但從懷特課堂學到許多知識，可以充分運用在平日與聊天機器人的互動當中，重點就是如果想要獲得最佳輸出(output)效果，就要仔細篩選輸入(input)訊息。具體操作包括：明確指示AI系統承擔某項任務，例如「像一名助理一樣，對財務分析師提供協助」；加進大型語言模型原本沒有的新訊息，例如「這是微軟公司(Microsoft)的最新財報，找出所有提到AI與Bing的內容，彙整五大重點」；修正提問內容以便讓系統提供更準確的回答。

史登指出，懷特表示未來並不是人工智慧，而是透過人工智慧生成的擴增智慧(augmented intelligence)，讓人類的能力得以增進與放大，「每個人真的都需要跟它互動，也都必須使用它」。

人工智慧(AI)科技日新月異，造就了許多新職缺。(Pexels)
人工智慧(AI)科技日新月異，造就了許多新職缺。(Pexels)

人工智慧 AI 華爾街

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