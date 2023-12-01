Meta刪4800來自中國假帳號 冒充美國人試圖在大選前加劇分裂

臉書的母公司Meta指已經關閉4800個假帳戶，這些假帳戶轉用Ｘ平台上的對立言論，意圖影響選舉或政治，並稱假帳戶來源是中國。(美聯社)

擁有Facebook和Instagram的科技巨頭Meta11月30日表示，中國有人創建了近4800個虛假社群媒體 帳戶，以假照片、姓名和地點，假裝是普通美國人，試圖利用此網路建立受眾群體、傳播兩極分化政治內容，顯然想在明年大選前分裂美國；Meta已識別並刪除了這些虛假帳戶。

美聯社報導，Meta沒有公開將此中國網路與中國政府相連，但它確實確定該網路源自中國。這些假帳號主要是轉發來自X平台、由自由派或保守派政客或新聞媒體創建的貼文，其轉發目標不是支持某一方，而是誇大黨派分歧、加劇兩極化。

報導指出，這最新被發現的網路凸顯美國的外國對手如何利用美國科技平台散播不和和不信任，讓人預見明年包括美國、台灣、印度、墨西哥 、烏克蘭、巴基斯坦等即將舉行全國大選的國家，都面臨網路虛假信息的嚴重威脅。

不過，領導調查不實行為的Meta全球威脅情報事務主管尼莫(Ben Nimmo)表示，「這些網路未必成功吸引很多受眾，但它們是項警告」 、「外國威脅行為試圖在明年選前透過網路接觸人群，我們應保持警惕」。

Meta經常展現其關閉虛假社群媒體網路的努力，做為其保護民主及選舉公正的證據；但批評人士指Meta應致力解決其網站上既存的錯誤訊息，因為它們也已導致兩極化和不信任。

研究社群媒體和假訊息關聯的專家表示，2024年將帶來新挑戰；許多大國不僅將舉行大選，人工智慧程式的出現，代表的是更易創建可能誤導選民的逼真影音內容。錫拉丘茲大學研究數位媒體的教授斯特羅默-加利(Jennifer Stromer-Galley)指出，「這些社群平台仍未認真對待它們在公共領域的角色。」