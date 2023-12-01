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爆刊登AI寫的報導 運動畫刊雜誌聲譽受損

記者顏伶如／綜合報導
「運動畫刊」被爆出刊登人工智慧（AI）生成的文章，聲譽大受影響。（美聯社）
「運動畫刊」被爆出刊登人工智慧（AI）生成的文章，聲譽大受影響。（美聯社）

運動畫刊(Sports Illustrated)雜誌由於掩飾報導由誰所寫的真相，聲譽大受影響，成了因為人工智慧(AI)自動生成內容而受害的最新一起媒體實例。

運動畫刊表示，原本委託第三方公司AdVon Commerce為網站供稿，結果稿件署名的撰稿人其實並不存在，這家文案公司已遭開除；不過，有媒體報導傳出，運動畫刊刊登的報導其實是人工智慧工具自動生成，但運動畫刊則嚴正否認。

今年稍早，甘尼特報業集團(Gannett)旗下報紙與CNET科技網站都曾嘗試以人工智慧自動生成內容，但後來都以失敗收場。許多企業正在測試人工智慧的新科技，不少勞工則擔心有朝一日恐將飯碗不保；然而，人工智慧生成內容在新聞界尤其具有爭議，因為新聞機構的建立與宣傳主軸，通常主打追求事實真相與公開透明。

馬里蘭大學(University of Maryland)新聞系教授羅森史提爾(Tom Rosenstiel)說，媒體公司拿人工智慧工具做實驗其實無可厚非，錯誤之處則在於隱瞞真相，而且隱瞞手段還很拙劣。

羅森史提爾說：「如果你想要從事說實話的行業，像是新聞記者，那麼你就不該說謊。秘密也是某種形式的說謊。」

隸屬於Arena Group媒體集團的運動畫刊，除了有網站之外，還有每月發行的雜誌，向來以高水準撰文品質著稱。

科技新聞網站「未來主義」(Futurism)本周報導，運動畫刊的商品評鑑報導署名撰稿人似乎都不存在，其中一名叫做歐提斯(Drew Ortiz)的撰稿人照片，則出現於AI自動生成人物肖像販賣網站。

運動畫刊的作者介紹欄寫道，歐提斯「長時間從事戶外活動，很高興帶領您認識源流的最佳商品，讓您免於受到天然災害」。

「未來主義」向運動畫刊提出詢問後，所有AI自動生成的撰稿人照片就從該畫刊網站上移除，但未解釋原因；一名運動畫刊內部人士透露，儘管雜誌社對外堅決否認，但某些內容確實是人工智慧自動生成。

人工智慧 AI 勞工

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