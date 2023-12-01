多州華人無證種大麻激增 遭爆中國黑幫經營

警方在全美各州屢破獲非法的大麻農場，不少是華人犯罪集團在背後經營。圖為奧克拉荷馬州的一處大麻農場。（本報資料照）

隨著許多州大麻合法化 ，華人經營的大麻農場從美國東部到西岸在緬因、新墨西哥、奧克拉荷馬、加州等地湧現，其中部分雖由取得商業種植許可證的投資團體經營，但無證種植大麻情況持續激增；華爾街日報30日報導，多個州的執法官員表示，大規模非法種大麻，有很大一部分是中國跨國犯罪組織經營。

緬因州 已查獲270處非法大麻屋

保守派新聞組織「每日來電新聞基金會」 (Daily Caller News Foundation) 8月援引國土安全部備忘錄報導指稱，執法機構已在緬因州發現270處涉嫌被中國人非法用來種大麻的房產。

一批印有中文的包裝大麻，被警方截獲。(取自奧克拉荷馬緝毒局)

圖為奧克拉荷馬州一處華人非法種植的大麻農場。(本報檔案照)

1小鎮天價電費被投訴 露馬腳

其中，在人口3000人的小鎮卡梅爾(Carmel)，一家在麻州註冊的建築公司2021年買下5.5英畝前養雞場土地，去年出現天價電費帳單；今年6月經鄰居投訴，佩諾布斯科特郡(Penobscot County)警局搜查該房產，查獲約3400株大麻植物和111磅加工過的大麻。緬因州和地方官員確認，此案是由中國網絡營運的眾多無證大麻種植基地之一。

看準大麻合法化的商機，警方近來在全美各州破獲非法的大麻農場，有不少是華人犯罪集團在背後經營。（本報資料照）

100多哩「所有中國人都在種」

涉及該案的兩名中國公民和兩名華裔美國公民已遭起訴，罪名包括非法種植和販運大麻；法庭文件顯示，被告告訴警方，從I-95號州際公路的130號出口到244號出口，綿延100多哩，「所有的中國人都在種大麻」。

法庭文件還顯示，卡梅爾另有兩處房產涉嫌無證大麻種植，州當局也起訴了另兩名華裔嫌犯。緬因州官員說：「我相信他們會去找最鄉下、最不受監管的地方。」

緬因州不斷湧現非法大麻種植行徑，可能與南部和西部各州執法機關積極掃蕩此類非法活動有關。以奧克拉荷馬州為例，該州針對大麻種植業進行多項調查，已開始限制批准種植許可證。

該州麻醉品局發言人伍德沃德(Mark Woodward) 表示，去年提交的許可證申請只有一半獲准；自2020年底以來，該州已關閉近1000個大麻農場，其中八、九成與中國有組織犯罪集團有關。

亞市某華人豪宅藏匿超過2000磅大麻。(南加亞凱迪亞市警方提供)

1大麻農場另涉剝削、人口販賣

在新墨西哥州 代表華裔工人打官司的紐約律師何宜倫(Aaron Halegua)則表示，華人經營的大麻農場嚴重依賴中國移民，這些工人自稱遭大麻業者剝削，在人口販運和強迫勞動條件下工作；新墨西哥州檢察官正在調查當地一家有照大麻農場涉嫌盜竊工資和人口販賣事宜。

已調查20多起涉及華人無照經營案件的加州默塞德郡(Merced County)警長辦公室弗拉姆斯塔德(Raymond Framstad) 表示，中國網絡抓住利潤豐厚的大麻種植黑市，在美國找到想要的房子，在警方鎮壓之前用這些房子種大麻，然後再修復房產出售牟利。

康乃狄克州紐海文大學(University of New Haven)副教授、聯邦調查局前調查員格雷(Kenneth Gray)表示，執行大麻法主要是州級問題，但聯邦當局已將跨國組織犯罪活動視為潛在國家安全問題。