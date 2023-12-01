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涉刺殺民運律師李進進 張曉寧仍拒認罪 協商終止

記者高雲兒／紐約報導
李進進命案於11月30日再次開庭，張曉寧拒認罪，不接受法官的23年量刑；此案即將進入庭審階段。(照片由法庭提供)
李進進命案於11月30日再次開庭，張曉寧拒認罪，不接受法官的23年量刑；此案即將進入庭審階段。(照片由法庭提供)

華裔律師李進進命案於11月30日再次在皇后區高等法院開庭，被告張曉寧拒認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。

涉嫌在去年3月持刀殺死李進進的26歲女嫌張曉寧，11月30日出庭；在約兩個月前，法官建議定罪張曉寧為非預謀殺人，並量刑23年；但張曉寧拒絕認罪，並稱想回中國；她還稱，監獄中有個從未見過的醫生，將她鑑定為雙相情感障礙(bipolar，或稱躁鬱症)，而她能接受的量刑為17年，法官未接受。

李進進是紐約華人社區知名的律師，他曾參與1989年的「六四學運」。

法官侯頓(Kenneth Holder)在11月30日開庭時表示，最新一份精神鑑定報告顯示張曉寧可以繼續出庭，與她之前的精神報告相符；他表示，張曉寧至今已換了三位律師，也花了很多時間，目前已到了停止協商的時間點。

法官說，他將給予張曉寧最後一次機會，讓她決定是否認罪；他強調，如果張曉寧仍不認罪，案件將在明年1月進入聽證時期，兩個月後，進入陪審團庭審(Jury Trial)階段，該階段耗時不會超過兩周半，「也就是4月到5月，你的量刑可能會與之前非常不同」。

他再次強調許多現場證據都不利於張曉寧，並告知她「說服陪審團將是一項極度艱苦的工作」，她可能被控謀殺，而不是過失殺人，被判的刑期為15年到終身監禁或25年到終身監禁。

法官建議張曉寧認罪，「我建議你把命運掌握在自己手裡，而不是讓12位不認識的人以及我來決定」。

張曉寧以簡單的「No」回答，拒絕認罪；法官表示，下一次開庭時間為1月26日，為聽證會。

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