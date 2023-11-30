歌手卡本特MV在教堂棺材旁性感跳舞 紐約牧師被革職

流行歌手莎賓娜卡本特新歌「羽毛(Feather)」的音樂ＭＶ，有一段在紐約布魯克林一所羅馬天主教堂裡面拍攝，內容血腥，牧師被革職。(截取自Sabrina Carpenter YouTube頻道)

流行歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)在一段最新的MV中，以紐約布魯克林 (布碌崙 )的一座羅馬天主教堂為取景場地，並穿著性感在棺材旁跳舞；影片曝光後，教堂牧師因此被革職，主教也舉行彌撒，試圖恢復教會的神聖性。

卡本特在年輕時曾於迪士尼 頻道上活躍，她10月31日發表「羽毛」(Feather)的MV，畫面中出現她與一些行為惡劣的男人互動，例如一名偷拍她的男子卡在電梯門上慘遭夾死，畫面血腥。最後，24歲的卡本特穿著薄紗短裙和黑色面紗在教堂前跳舞。

自這支影片發布以來，在YouTube上的觀看次數已累積超過1200萬次。

影片曝光後的第二天，布魯克林羅馬天主教教區發表聲明，指出拍攝團隊未遵守允許拍攝的適當程序，對此感到「震驚」。幾天後，教堂牧師吉甘蒂羅(Jamie Gigantiello)被革職。

羅伯特布倫南(Robert Brennan)主教還在教堂舉辦一場補償彌撒，希望透過這場彌撒，可以彌補造成的傷害，並恢復這座教堂的神聖。

事後，教堂牧師吉甘蒂羅在臉書上發文請求教會和社區的寬恕，他說拍攝團隊9月與教堂接觸，在拍攝過程及檢查參與人員時，皆沒有發現任何異常情況，他才允許拍攝。他表示，當初這是為了進一步加強教堂年輕創意藝術家之間的聯繫，這對教堂來說是很重要的一個部分。

吉甘蒂羅接著說，拍攝期間他並不在場，因此並不知道拍攝團隊有做任何挑釁的行為和動作，也完全不知道棺材會被放置在教堂裡。