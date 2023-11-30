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方濟各疑染流感不適 請助理代念演講稿

編譯徐薏茹／綜合29日電
方濟各因為身體微恙沒有出席在杜拜的氣候峰會，但他29日在梵諦岡仍主持了例行的宗教活動。(歐新社)
方濟各因為身體微恙沒有出席在杜拜的氣候峰會，但他29日在梵諦岡仍主持了例行的宗教活動。(歐新社)

由於教宗方濟各(Pope Francis)近來出現類流感症狀，日前宣布不出席在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)，在宣布此消息後，方濟各29日於梵蒂岡首度公開露面，他表示身體仍不舒服，並請助手代念演講稿。

本次亮相，方濟各輕聲告訴公眾，「由於我身體不適」，將由助手朗讀演講稿，之後他將演講稿交給助手，並且仍繼續坐在台上。

方濟各僅在活動開始時短暫起身，他比出十字符號後返回座位。

梵蒂岡28日宣布教宗將依醫囑取消COP28行程，12月17日即將年滿87歲的方濟各仍持續受流感及呼吸道發炎影響，梵蒂岡表示，他「非常遺憾地」默許醫師的叮囑。

教宗本次COP28行程原定1日開始，並於3日返回羅馬。

方濟各一直希望能出席COP28，他將環境議題作為其任期內的優先事項，他希望能透過其他方式參與在杜拜的討論；目前尚未得知方濟各是否將透過視訊在COP28發表演說，或透過其他形式參與。

今年稍早方濟各曾住院三日，並接受抗生素的靜脈注射治療，最終被診斷為支氣管炎。

梵蒂岡表示教宗目前的病症正接受抗生素靜脈注射。

在26日的電視亮相期間，有人目擊方濟各右手戴著靜脈注射用插管和繃帶，根據梵蒂岡消息，本周稍早方濟各在羅馬一家醫院接受電腦斷層掃描(CT scan)檢查。

方濟各 教宗 流感

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