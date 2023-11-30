美國前國務卿季辛吉家中去世 享嵩壽100歲

美國前國務卿季辛吉以100歲高齡過世，他直到去世前，仍不斷出現在公開場合，並訪問中國。（路透）

在尼克森、福特兩位總統治下，對美中外交政策、全球政治及商業發揮無與倫比力量的前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲；季辛吉死訊經由他的顧問機構發布，並未明言其死因。

華盛頓郵報報導，季辛吉擁有學者、元老政治家及名流外交官等身分；卸任國務卿後擔任顧問及作家，所提出的意見對全球政治及商業影響極大。

獲和平獎與被稱戰犯 毀譽相伴

英國廣播公司(BBC)報導，季辛吉既是諾貝爾和平獎得主，但也同時被譴責為戰犯，一生也可說是毀譽相伴。

季辛吉是美國史上唯一身兼白宮國安顧問及國務卿的人，對美國外交政策控制力之大，除總統以外，無人能與其比肩。

季辛吉1971年7月9日祕密訪問中國，開啟美中關係正常化的序曲。圖為季辛吉1973年訪中與中國國家主席毛澤東（右）見面，中國總理周恩來（中）也陪同。（美聯社）

季辛吉是促成美中關係正常化的靈魂人物，1971年季辛吉秘訪中國，一手籌畫1972年尼克森歷史性出訪中國，始終醉心於美中關係與國際政治。

美國直到1979年卡特政府與中華人民共和國建交，與中華民國斷交。

穿梭外交 改變世界大局 影響甚深

季辛吉對蘇俄採關係緩合，他是理論大師，對政策劇烈轉變，改變世界大局，影響甚深。

季辛吉與越南政治人物黎德壽(原名潘廷啟)秘密協商，後來1973年締結巴黎協定，終結美軍越南參戰，而同獲諾貝爾和平獎。1973年中東戰爭後，季辛吉從事著名的「穿梭外交」，幫助以色列與其阿拉伯鄰國穩定關係。

今年還出訪北京 獲習近平接見

100歲的季辛吉仍活躍於國際政壇，今年還出訪北京，獲中國國家主席習近平接見。

季辛吉有德國血統、急智、貓頭鷹般的外表，熱衷於跟好萊塢打交道，跟電影明星約會，全球立刻認識到他，讓他與大多數更早之前低調的多位國務卿，呈鮮明對比。他毫不畏懼追求知名度，他既是小報追蹤的明星，又是重磅季刊文章的作者，有關地緣戰略的思想一再被咀嚼。

季辛吉出任國務卿時，蓋洛普民調發現他是全美最受愛戴人物。

但他也成為批評者毫不留情的靶子，說他毫無原則，不講道德。他害怕敵對者示威，因此沒前往挪威首都奧斯陸接受諾貝爾獎 ，而黎德壽乾脆拒領；往後年間，對他的敵意只增不減。