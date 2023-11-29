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2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

記者顏伶如／綜合報導
社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）
社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

符合領取社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)資格的美國民眾，下個月將收到兩張生活補助金支票，單身者最高支票金額914元，如果夫妻兩人都符合領取資格則合領最高支票金額1371元，實際數額依家庭收入或生活狀況而定。

適逢假期影響，社會安全局(Social Security Administration，SSA)將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。

社會安全局為全美6700萬民眾發放社會安全生活補助金，支票發放日期為每月1日，如果遇到周末或聯邦假日則提前寄發。今年12月31日是周日，2024年1月1日是周一，因此2024年1月1日支票將於12月29日發放。

安全生活補助金選擇直接匯入戶頭領取方式的民眾，12月1日與29日就會看到款項進帳...
安全生活補助金選擇直接匯入戶頭領取方式的民眾，12月1日與29日就會看到款項進帳。（美聯社）

2023年裡，單身民眾社會安全生活補助金最高領取金額為914元，如果夫妻兩人都符合領取資格，合領最高支票金額為1371元。

選擇直接匯入戶頭領取方式的民眾，12月1日與29日就會看到款項進帳；社會安全局說，選擇以傳統式紙本支票領取的民眾，如果三天之內還沒收到支票，就要跟社會安全局聯絡。

社會安全生活補助金發放對象包括低收入或無收入民眾，生活條件有限，年齡在65歲以上，以及患有符合規定的身心障礙，例如失明。

根據社會安全局網站說明，符合社會安全生活補助金領取資格的民眾，通常每個月工資在1913元以下。

但如果家長為符合社會安全生活補助金資格的孩子申請補助，領取資格又有不同規定。舉例來說，單親家長撫養患有身心障礙的孩子，家長每個月稅前收入為2500元，還是可能有資格領取。

社會安全局網站指出，單親家長每個月稅前收入3781元以下、或者每個月領取退休俸或非勞動收入不到1868元，可能有資格領取社會安全生活補助金。

根據規定， 單身民眾資產總額不得超過2000元，夫妻資產總額則不能超過3000元。如果為孩子提出申請，資產總額上限可以另加2000元。

符合收入、年齡、身心障礙等條件的民眾，唯有上網申辦才能確認是否符合資格。

支票 低收入 退休

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