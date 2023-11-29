共和黨億萬富翁金主柯克領導組織表態 挺海理選總統

競逐共和黨2024年總統候選人提名的前南卡羅來納州州長、前美國駐聯合國大使妮姬‧海理，28日獲億萬富翁柯克領導的政治網絡組織「美國繁榮行動」背書，士氣大振。(美聯社)

部分重量級的共和黨 大金主正加大力道，試圖阻止前總統川普 贏得共和黨總統提名，最新跡象是億萬富翁柯克(Charles Koch)領導的政治網絡組織「美國繁榮行動」(Americans for Prosperity Action，AFP)28日發表聲明，明確支持前南卡羅來納州州長、前美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)競逐共和黨2024年總統候選人。

華爾街 日報報導，目前距離愛荷華州總統提名初選進入倒數七周；海理陣營獲AFP支持，士氣大振；隨著初選時間逼近，海理民調支持率上升，但也被質疑她有無足夠動員實力；AFP在全國擁有數百萬志工基層網路和雄厚財力，對海理來說，如虎添翼。

AFP表示，「海理有能力領導政策議程，應對國家最大挑戰，確保美國最美好歲月到來。我們在此選舉中擁有基層和數據能力，最能幫助海理完成使命」。

2016年川普首次問鼎白宮時，柯克網絡(Koch network)並未支持川普，雙方衝突主要是因川普反對保守派長期以來對政府支出和自由貿易所持信念，且柯克網絡採取更歡迎移民的立場。

川普團隊28日批評AFP和海理，還使用了川普貶損海理時使用的外號；川普發言人史蒂文·張(Steven Cheung) 表示，「『中國優先、美國最後運動』的政治分支組織『美國繁榮行動』選擇支持親中國、開放邊境和全球主義的候選人妮基·"鳥腦"(Birdbrain)·海理。」

最近幾周，海理贏得愈來愈多華爾街等知名金主支持，共和黨全國最大金主之一、避險基金Citadel執行長葛里芬(Ken Griffin)也表示，正考慮支持海理。葛里芬過去曾有資助候選人千萬元紀錄。

與此同時，前川普白宮首席經濟顧問柯恩(Gary Cohn)和瑞銀(UBS )銀行家桑蒂尼(Mike Santini)最近在曼哈頓為海理合辦籌款活動；億萬富翁家得寶(Home Depot)創辦人蘭格恩(Ken Langone)也考慮支持海理，他27日表示，「海理是唯一能與川普匹敵的人」。

愛阿華州10月底民調顯示，海理和佛羅里達州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)的支持率持平，均為16%，川普為43%。AFP對海理的支持，無疑是對德桑提斯的一項打擊。