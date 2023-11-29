台駐美代表蕭美琴准辭 接任人選「須考量不驚動中方」
中華民國駐美代表蕭美琴與民進黨總統參選人賴清德搭檔登記參選後，台總統府28日發布總統令，宣布蕭美琴准辭。她已於美東時間28日晚間搭機返台投入選戰。台總統府未一併公布新任駐美代表人事案，駐美代表由誰接任？台外交部表示已在作業中。據了解，外交部已選定人選，最快要等蕭美琴返台後才會公布。
台總統府28日發布總統令，宣布蕭美琴已准辭職，應予免職，並於11月30日生效。針對駐美代表接任人選，總統府發言人林聿禪表示，待人選確定會再正式公布，相信會有最好的安排。
蕭美琴美東時間27日在華府的駐美台北經濟文化代表處(TECRO)做最後巡禮，並辦理離職及交接手續；她在代表處辦公室中掛有歷任代表照片的牆前合影，並在社群平台Ｘ推文寫道：「過去幾年很榮幸能在美國代表台灣，當我踏上人生另一條充滿挑戰的道路時，我衷心感謝一起共事過、推動強化台美關係的所有人。」
蕭美琴推文肯定駐美代表處的團隊夥伴勤奮且敬業，稱「台灣外交官永遠無法視支持為理所當然」，必須持續努力；她說，會想念華府的櫻花和繽紛景致，也會想念跨黨派友人與台灣並肩站在一起的溫暖情誼。
蕭美琴此趟來美，除辦理交接手續，也要把已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣。
蕭美琴在華府期間並未公開露面，僅透過媒體群組告別。她解釋，返美離職時間短暫，無法一一道別，願台灣的外交空間持續擴大，民主自由永存。她說，「戰貓要努力面對更困難的任務了」。
據了解，外交部在蕭美琴請辭後，將公文送至行政院，相關徵詢作業也展開，目前已選定對象，正進行最後確認工作。
在蕭美琴返台請辭前，外交圈盛傳未來將由外交部長吳釗燮轉任駐美代表一職，但吳釗燮對外多次否認；隨著蕭美琴正式辭任駐美代表，現在傳出不少人選，包括剛調任駐歐盟兼駐比利時代表的俞大㵢，及駐加拿大代表曾厚仁。
台一名涉外人士指出，此次選任駐美代表有兩大考量，一是中美關係緊張情勢減緩，人選必須考量到不會驚動中國大陸，二來明年總統大選在即，接任的駐美代表可能是過渡期的選擇，甚至考慮以事務官為優先考量；他表示，已鎖定的人選具駐歐經歷，且年資在30年以上。
蕭美琴11月19日返台，隔日至外交部述職，同時請辭駐美代表。外交部表示，吳釗燮准許蕭美琴在述職行程結束後請假，請假期間由駐美副代表鄭榮俊代理業務。
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