我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

台駐美代表蕭美琴准辭 接任人選「須考量不驚動中方」

記者陳熙文、丘采薇、張文馨／連線報導
中華民國駐美代表蕭美琴(中)28日返台前，做最後交接工作。(圖／取自蕭美琴臉書)
中華民國駐美代表蕭美琴(中)28日返台前，做最後交接工作。(圖／取自蕭美琴臉書)

中華民國駐美代表蕭美琴與民進黨總統參選人賴清德搭檔登記參選後，台總統府28日發布總統令，宣布蕭美琴准辭。她已於美東時間28日晚間搭機返台投入選戰。台總統府未一併公布新任駐美代表人事案，駐美代表由誰接任？台外交部表示已在作業中。據了解，外交部已選定人選，最快要等蕭美琴返台後才會公布。

台總統府28日發布總統令，宣布蕭美琴已准辭職，應予免職，並於11月30日生效。針對駐美代表接任人選，總統府發言人林聿禪表示，待人選確定會再正式公布，相信會有最好的安排。

蕭美琴美東時間27日在華府的駐美台北經濟文化代表處(TECRO)做最後巡禮，並辦理離職及交接手續；她在代表處辦公室中掛有歷任代表照片的牆前合影，並在社群平台Ｘ推文寫道：「過去幾年很榮幸能在美國代表台灣，當我踏上人生另一條充滿挑戰的道路時，我衷心感謝一起共事過、推動強化台美關係的所有人。」

蕭美琴推文肯定駐美代表處的團隊夥伴勤奮且敬業，稱「台灣外交官永遠無法視支持為理所當然」，必須持續努力；她說，會想念華府的櫻花和繽紛景致，也會想念跨黨派友人與台灣並肩站在一起的溫暖情誼。

蕭美琴此趟來美，除辦理交接手續，也要把已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣。

蕭美琴在華府期間並未公開露面，僅透過媒體群組告別。她解釋，返美離職時間短暫，無法一一道別，願台灣的外交空間持續擴大，民主自由永存。她說，「戰貓要努力面對更困難的任務了」。

據了解，外交部在蕭美琴請辭後，將公文送至行政院，相關徵詢作業也展開，目前已選定對象，正進行最後確認工作。

在蕭美琴返台請辭前，外交圈盛傳未來將由外交部長吳釗燮轉任駐美代表一職，但吳釗燮對外多次否認；隨著蕭美琴正式辭任駐美代表，現在傳出不少人選，包括剛調任駐歐盟兼駐比利時代表的俞大㵢，及駐加拿大代表曾厚仁。

台一名涉外人士指出，此次選任駐美代表有兩大考量，一是中美關係緊張情勢減緩，人選必須考量到不會驚動中國大陸，二來明年總統大選在即，接任的駐美代表可能是過渡期的選擇，甚至考慮以事務官為優先考量；他表示，已鎖定的人選具駐歐經歷，且年資在30年以上。

蕭美琴11月19日返台，隔日至外交部述職，同時請辭駐美代表。外交部表示，吳釗燮准許蕭美琴在述職行程結束後請假，請假期間由駐美副代表鄭榮俊代理業務。

中華民國駐美代表蕭美琴(中)28日返台前，做最後交接工作。(圖／取自蕭美琴臉書)
中華民國駐美代表蕭美琴(中)28日返台前，做最後交接工作。(圖／取自蕭美琴臉書)

華府 中華民國 賴清德

上一則

新聞幕後／美盼新代表不踩紅線、直通總統

下一則

維珍航空100%永續燃料客機 首航飛越大西洋

延伸閱讀

蕭美琴准辭 台駐美代表「作業中」

蕭美琴准辭 台駐美代表「作業中」
台灣大選民調／侯康配成軍 藍支持者「歸隊」成長至82%

台灣大選民調／侯康配成軍 藍支持者「歸隊」成長至82%
侯友宜問蕭美琴：妳是不是務實台獨工作者？

侯友宜問蕭美琴：妳是不是務實台獨工作者？
「戰貓」蕭美琴駐美代表處最後巡禮 告別華府

「戰貓」蕭美琴駐美代表處最後巡禮 告別華府

熱門新聞

根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30
三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。記者林俊良／攝影

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

2023-11-24 11:02

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂