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澳英美聯盟「夥伴」將擴充 聚焦研發量子、AI、極音速

記者張文馨／華盛頓報導
澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)，除了確定協助澳洲打造核動力潛艦外，並提出下個階段目標為發展高科技AI、量子計算及極音速武器、並可望接納更多成員國。(美聯社)
澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)，除了確定協助澳洲打造核動力潛艦外，並提出下個階段目標為發展高科技AI、量子計算及極音速武器、並可望接納更多成員國。(美聯社)

美國國務院資深官員27日表示，澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)除了三國協力為澳洲打造核動力潛艦外，第二支柱將聚焦共同發展量子、AI和極音速等新興科技，還會邀請更多夥伴加入，但尚未確定哪些國家最終會加入；該官員雖未直指中國或其他特定國家，但強調目標在於推動穩定且具韌性的印太區域，阻止潛在侵略。

加紐盼加入 可能邀日韓

加拿大和紐西蘭傳出希望加入AUKUS，英國國會也建議AUKUS邀請日本和南韓加入，同時這些國家也都要面臨激怒北京的風險；目前尚未有更進一步消息。

國務院主管軍備控制暨國際安全事務的次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）27日在華府智庫大西洋理事會（Atlantic council）表示，美國正面臨地緣政治和安全的重大變化，包含中國快速、不透明且全面的軍力擴張，俄羅斯對烏克蘭的持續作戰以及危險的核論調，北韓升級與破壞穩定的行動等。

量子計算是各強權競爭的新領域。圖為美國的量子計算晶圓。（路透）
量子計算是各強權競爭的新領域。圖為美國的量子計算晶圓。（路透）

第2支柱 8小組已運作中

澳英美2021年9月建立三方安全夥伴關係（AUKUS），詹金斯表示，一方面支持澳洲打造核動力潛艦，一方面將深化三方國防關係，在量子、人工智慧（AI）、極音速、電子戰、水下作戰與網路作戰等領域合作，確保擁有最先進的能力，已有8個工作小組運作中。

詹金斯說，透過這兩項支柱，透過透明的合作、科技創新與互操作性，AUKUS將強化在印太區域的綜合威懾，以及美國的競爭優勢。

國務卿布林肯（Antony Blinken）5月任命詹金斯為負責AUKUS的資深官員，詹金斯表示，澳英美三國負責打造核動力潛艦之外，也會致力於將新興科技整合到軍隊力量中，提高互操作性；最終，美國認為可以與更多的其他國家合作，但目前尚未定案。

目前被提到的國家包括加拿大、紐西蘭、日本和南韓等。

俄國高希柯夫海軍上將巡艦去年5月在巴倫支海發射「鋯石」極音速飛彈。(美聯社)
俄國高希柯夫海軍上將巡艦去年5月在巴倫支海發射「鋯石」極音速飛彈。(美聯社)

圖為2019年在中國閱兵中首度亮相的東風-17極音速飛彈。 （取材自中國軍網）
圖為2019年在中國閱兵中首度亮相的東風-17極音速飛彈。 （取材自中國軍網）

發展極音速 擬追趕中俄

布林肯今年7月曾說，「對紐西蘭和其他夥伴敞開大門；當他們認為適當時候，就可以參與進來。」

中國及俄羅斯近年在發展極音速飛彈上取得較多進展，美國在此研發上相對落後。

AUKUS 國務院 澳洲

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