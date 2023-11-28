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以哈延長休兵2天 釋放11人質33囚犯、沒有美國人

編譯陳韻涵／綜合27日電
以哈雙方同意延長停火兩天，交換更多人質與囚犯。圖為以色列國防軍和救護車在特拉維夫醫療中心外面待命。(Getty Images)
以哈雙方同意延長停火兩天，交換更多人質與囚犯。圖為以色列國防軍和救護車在特拉維夫醫療中心外面待命。(Getty Images)

以色列巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」達成的四天休戰協議27日進入第四天。哈瑪斯27日再釋放11名人質，其中包括一對三歲雙胞胎女童，以色列則釋放33名巴勒斯坦受刑人；負責斡旋休戰的卡達政府證實，休戰協議將延長兩天，讓更多人質和巴勒斯坦囚犯獲釋。

以色列表示，哈瑪斯27日晚釋放第四批以色列人質，為八名幼童和三名成人，其中包括一對三歲雙胞胎女童及其母親。卡達官員表示，獲釋的11人為六名阿根廷公民、三名法國人和兩名德國人；埃及官員也表示，最新一批獲釋人質中沒有美國人。

這11人都來自以色列的尼爾奧茲(Nir Oz)，尼爾奧茲共有77人遭哈瑪斯分子挾持。

圖為國際紅新月會車輛載著以色列釋放的囚犯，駛向約旦河西岸的難民營。(Getty ...
圖為國際紅新月會車輛載著以色列釋放的囚犯，駛向約旦河西岸的難民營。(Getty Images)

巴勒斯坦拘留者和囚犯事務委員會(Palestinian Commission for Detainees and Ex-Prisoners' Affairs)表示，以色列隨後釋放了33名巴勒斯坦囚犯。

埃及官員表示，作為休戰延期的一環，以哈雙方未來兩天將交換釋放人員名單。

埃及官員已在午夜後收到哈瑪斯發出的20名婦孺名單，此換囚期限已於28日午夜過去，但埃及官員表示，這場交易仍有效。

以色列政府則表示，若有更多人質獲釋，以方已批准釋放50名女囚的名單。 

拜登總統27日對以哈延長停火表示歡迎，並稱他直接參與並協助實現此目標。拜登表示，「過去幾天我深刻參與，確保這項透過美國廣泛調解和外交斡旋所達成的協議，可以持續展現成果。」

圖為國際紅十字會車輛載著哈瑪斯釋放的人質，通過加薩走廊拉法檢查站，進入埃及，然後...
圖為國際紅十字會車輛載著哈瑪斯釋放的人質，通過加薩走廊拉法檢查站，進入埃及，然後轉飛以色列。(Getty Images)

對美國和以色列的西方盟國而言，延長休戰可實現兩個目標：解救更多美國公民等人質離開加薩，並鼓勵以色列推遲南部攻勢，直到訂定減少平民傷亡的計畫；而哈瑪斯則可藉休戰重新調整，以圖改變目前居於劣勢戰事。

24日停戰以來，已有50名以色列或雙重國籍的婦孺離開加薩返回以色列，另有19名人質根據另外的協議獲釋，其中大多數是泰國公民。

華爾街日報報導，此次延長兩日的停戰協議，預料哈瑪斯會再放20名以色列人質，以色列則會釋放60名巴勒斯坦囚犯。

以色列領導人表示，一旦確保多數人質獲釋，將恢復剷除哈瑪斯控制加薩的軍事行動。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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