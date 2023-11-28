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以哈調解分歧 為何少不了中東小國卡達

編譯廖振堯／綜合27日電
卡達運送到加薩走廊的人道援助物資，多年來估計已逾10億美元。(Getty Images)
卡達運送到加薩走廊的人道援助物資，多年來估計已逾10億美元。(Getty Images)

以色列哈瑪斯24日開始停戰四天，但起初協議搖搖欲墜，哈馬斯指責以色列未能遵守協議，以色列威脅要恢復攻擊加薩走廊，卡達25日立刻派遣一架噴射機前往協商，而這趟首次公開造訪以色列之行也成功挽救局面，即使兩國並無邦交，也顯示這個小酋長國在調解分歧方面舉足輕重。

美聯社報導，以色列國家安全研究所資深研究員古贊斯基(Yoel Guzansky)指出，鑒於兩者多年來的淵源，卡達是世界上唯一對哈瑪斯影響力如此之大的外部參與者。

自2012年以來，卡達一直是哈瑪斯海外政治辦公室的所在地，例如其政治局局長馬沙爾(Khaled Mashaal)便居住在此，這使得卡達能夠向該組織高層施加一定的影響力。卡達表示，哈瑪斯在該國首都杜哈(Doha)設立的政治辦公室是應美國官員的要求而設立的，美方希望建立一個溝通管道，就像阿富汗長達20年的戰爭期間，也有神學士辦公室設立在杜哈一樣。

中東小國卡達促成以色列與哈瑪斯停火休戰，受到國際矚目。圖為美國國務卿布林肯(左)...
中東小國卡達促成以色列與哈瑪斯停火休戰，受到國際矚目。圖為美國國務卿布林肯(左)11月初在約旦首都安曼與卡達首相兼外長穆罕默德會面。(Getty Images)

卡達與美國關係密切，擁有歐洲和日本之間最大的美軍基地，自1995年以來一直與以色列保持聯繫；自2014年至今，對封鎖加薩的資援估計已超過10億元。卡達在打破停火談判僵局方面具有獨特的優勢。古贊斯基便說「我們需要卡達」，因其他阿拉伯國家對以色列的興趣日益濃厚，正往關係正常化的路上走，只有卡達被視為阿拉伯世界中唯一忠於巴勒斯坦事業的參與者。

卡達談判代表25日抵達後，僅過數個小時的調解便讓以哈恢復交流。任務成功後大部分卡達代表都搭機返國，但據一位知情的匿名外交官透露，幾名卡達代表仍留下來與以色列情報官員合作，延長原定於28日上午結束的休戰協議。這次加碼談判顯然得到了回報，卡達外交部27日宣布以色列和哈瑪斯同意將停火期限再延長兩天。

而卡達的任務不止於眼前的以哈衝突，一位官員說防止支持伊朗的黎巴嫩真主黨捲入地區戰爭也是重點。

以色列 哈瑪斯 加薩

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