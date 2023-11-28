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為反猶言論滅火 馬斯克訪以色列：蓄意謀殺者應消滅

記者張聲肇／綜合報導
X平台老闆馬斯克(左)在反猶貼文引發反彈後，27日訪問以色列，近距離感受以哈戰爭帶來的損害。圖為他與以色列總統赫爾佐格會面。(Getty Images)
X平台老闆馬斯克(左)在反猶貼文引發反彈後，27日訪問以色列，近距離感受以哈戰爭帶來的損害。圖為他與以色列總統赫爾佐格會面。(Getty Images)

社群媒體X(前為推特)老闆馬斯克(Elon Musk)27日抵達以色列訪問，與以國總統和總理晤談時表示， 「蓄意謀殺者應予消滅」，對以色列的態度和幾周前迥異，當時，他說，出現在X平台上面的某些反猶太言論，講的是「真正的事實」而受到潮湧般的批評。

華爾街日報報導，總理內唐亞胡帶他參觀10月7日遭哈瑪斯恐怖份子突襲的Kfar Aza村莊，並放屠殺村民錄影帶給他看，馬斯克把兩人對話直播到X上。

以色列國防軍代表也向馬斯克說明哈瑪斯的暴行；代表們指出，哈瑪斯武裝分子屠殺並縱火焚毀了許多家庭，還將數十名平民挾持到加薩。

馬斯克說，「屠殺現場鎮慘不忍睹」，更令人寢食難安的是，「謀殺無辜平民的人，還一副歡欣鼓舞」。他說，「訓練未來謀殺屠夫的宣傳必須停止。」他接著說，為了讓和平永久持續，必須讓加薩地區繁榮起來，為此，他願略盡棉薄。

以色列對哈瑪斯宣戰以來，外國政要往訪者絡繹不絕，但像馬斯克那樣，受到總理等高官親自接待的不多。馬斯克見完總理，還見了總統赫爾佐格(Isaac Herzog)，也會見被擄人質的親人。赫爾佐格辦公室說，會見馬斯克的目的是「清楚且深入」的向外界顯露那場大屠殺的慘狀；他也強調，社媒網絡上日趨熾烈的反猶太論調該停止了。

「以色列時報」(Times Of Israel)報導，馬斯克也在以色列人員的安排下，探訪當地安全負責人、在與哈瑪斯交戰時殉職的里布斯坦(Ofir Libstein)的住宅。

馬斯克去年買下推特，改名X後，在這個社媒上出現的反猶太言論似乎比以前更多，引發不少猶太社團反彈，也惹出「退廣告」運動。

本月稍早，X上有則貼文說，猶太人「天生就痛恨」白人，而馬斯克竟表同意，惹出不少批評，甚至有人說他在提倡反猶太言論。某用戶支持反猶太陰謀論，馬斯克回應說，「你講的是真有其事的事實。」不過，事後他對自己這個看法略作修飾。

馬斯克運用自己的平台，澄清自己是反猶太分子的說法，說這些都是「虛假的媒體故事」，說他反猶，「離事實再遠不過。」

不過，蘋果、迪士尼等大企業相繼把廣告撤出X平台，IBM也停止在X上的廣告，理由是，根據媒體觀察社團「媒體對美國很重要」(Media Matters for America)的報導，X把IBM的廣告放在主張納粹主義的文章隔壁。

馬斯克 猶太 以色列

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