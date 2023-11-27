哈瑪斯釋放美4歲女童 她目睹雙親被殺 從父親遺體下爬出…

四歲美國女童艾丹於10月7日被哈瑪斯挾持一個多月後，26日終於獲釋。(路透)

拜登 總統26日宣布，遭囚禁在加薩走廊的4歲美以雙重國籍女童艾比蓋爾‧艾丹(Abigail Edan)已獲釋，平安回到以色列 ，期盼巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 (Hamas)釋放其他人質。

女童渾身沾滿父親的血

哈瑪斯分子10月7日突襲以色列，闖進艾丹的家中，艾丹目擊母親遭槍殺，父親以肉身掩護她也被槍殺；艾丹從父親的遺體下匍匐爬出，渾身沾滿父親的血，逃到鄰居家避難，但哈瑪斯分子仍找到艾丹，並將艾丹與鄰居一家五口俘為人質。

艾丹在哈瑪斯關押期間，度過4歲生日。拜登在記者會上說：「她經歷的事令人難以想像。」

哈瑪斯突襲以色列後，挾持約150名人質，此次為期四天的停火協議可望釋放50名人質。

加薩走廊的以色列屯墾居民，得知人質獲釋後，高興鼓掌。(路透)

家屬感謝拜登與卡達斡旋

艾丹的長輩表示，「我們祈禱並希望艾丹獲釋的日子到來」，他們感謝拜登與卡達政府斡旋釋放人質，「艾丹能平安回家，我們難以言喻心中放下大石與感激之情」。

艾丹的姑姑塔爾‧艾丹(Tal Idan)表示，艾丹獲釋後，全家人如釋重負，「我們很幸運能夠給予她許多的關愛，並協助她重建生活，宛如奇蹟成真」。

白宮表示，艾丹獲釋後，拜登已分別與艾丹在美國及以色列的家人聯繫。

拜登說：「這項協議正取得拯救生命的成果。急需的援助往裡運，人質被放出來。這項協議的安排可延長期限，取得更多成果。這是我的目標，是我們大家的目標：讓停火持續到27日之後。」

第3批人質獲釋 3人美國籍

哈瑪斯26日釋放17名人質，這是臨時停火協議下第三批釋釋人質，其中三人擁有美國公民身分，包括艾丹，以色列則預料會釋放39名巴勒斯坦受刑人。

停火協議指出，每釋放10名人質，就延長停火一天，並允許人道主義救援物資進入加薩；以哈初步協議交換50名人質和150名遭關押在以色列監獄的巴勒斯坦婦孺。

四歲美國女童艾丹被哈瑪斯挾持一個多月後，26日終於獲釋。圖為特拉維夫一棟建築外牆打出她獲釋的消息。(美聯社)

埃及政府26日表示，至少320輛載送燃料、烹調用的天然氣的等救援物資的卡車近日進入加薩。

拜登籲釋放更多美國人質

白宮國安顧問蘇利文(Jacob Sullivan)在艾丹獲釋前表示，仍有九名美國公民和一名美國永久居民被挾持為人質；拜登說，希望哈馬斯釋放所有其他美國人。

拜登表示，「我們不會停止努力，直到每位人質回到他們的親人身邊」。

美聯社引述以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)辦公室消息報導，這批人質中有九名17歲以下的青少年、三名泰國人，以及一名具有以色列與俄羅斯雙重國籍的成年男子，而這名男子也是以哈衝突以來首位獲釋的男性。