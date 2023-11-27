以色列獲釋人質：在加薩睡塑膠椅、吃飯不固定瘦了7公斤

以色列軍方發布的影片顯示，哈瑪斯武裝分子站在西法醫院走廊，以方相信當時有人質在房間內。(Getty Images)

隨著部分人質獲釋返回以色列 ，有關他們被囚禁情況的消息也逐漸流出，儘管相關訊息一直受到嚴格控制，但獲釋人質的家屬已經開始分享親人的經歷。

凱倫·蒙德(Keren Munder)和她的兒子、祖母是獲釋的其中幾名人質，他們在尼爾奧茲(Nir Oz)的親戚家被綁架。

蒙德告訴她的表親，人質大多吃米飯和皮塔餅(pita)，睡在一排排塑膠椅上，這些塑膠椅類似候車室使用的座椅。

以色列軍方發布的影片顯示，哈瑪斯武裝分子在西法醫院醫院走廊押解人質。(Getty Images)

他們需要上廁所時會敲門，但有時必須等上一個半小時才能去如廁。

72歲的阿迪娜·莫什(Adina Moshe)告訴家人，在她與其他12名人質於24日獲釋前，她以為自己將無法倖存。

阿迪娜的姪女瑪雅·莫什(Mayan Moshe)透露：「當周五爆炸聲全部停止，突然一片寂靜時，她(阿迪娜)就知道有什麼事發生了。」「我們的阿姨說，當他們從隧道中被轉移出來時，他們很害怕，以為要被帶去處決，直到他們看到紅十字會巴士，才明白已經獲得自由。」

阿迪娜被關押在地下50天，她和家人談話時，眼睛仍在適應陽光。

梅拉夫·拉維夫(Merav Raviv)的三名親屬也在24日獲釋，他們吃飯時間不規律，主要是米飯和麵包，拉維夫的表親和阿姨三人在50天當中都瘦了約7公斤。

據拉維夫轉述，他們睡在一間看起來像接待區的房間內，同樣睡在擠在一起的一排排椅子上，偶爾要等數小時才能去廁所。

阿德瓦·阿達爾(Adva Adar)是獲釋85歲人質亞法·阿達爾 (Yaffa Adar)的孫女，阿德瓦表示，她的祖母也瘦了，「祖母數著被囚禁的日子，她回來後說，她知道已經被關了50天。」

亞法被俘虜時以為家人皆已喪命，出來後才得知他們活了下來，但她獲釋後仍苦樂參半，因為她的房子已經被武裝份子破壞。

醫師警告，囚禁會造成嚴重的心理傷害，以色列為獲釋的人質提供諮詢與其他支持服務。

大多數獲釋人質的身體狀況似乎良好，能夠正常行走和說話，但至少有兩人需要更多的醫療照護。