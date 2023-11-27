達特茅斯學院舉辦以哈論壇 盼化解校園敵意 逾千人參與

達特茅斯學院透過論壇，使校內支持以色列或巴勒斯坦的學生能夠坦誠溝通，化解敵意。(美聯社)

自10月7日爆發以哈衝突以來，美國大學校園中對猶太 、穆斯林、親以色列 和親巴勒斯坦 學生的威脅與襲擊一直在增加，但在達特茅斯學院(Dartmouth College)，來自相同群體的學生向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，他們仍然感覺安全，很大一部分要歸功於達特茅斯學院處理這一議題的新方法：談論此問題。

大二學生謝赫(Ramsey Al-Sheikh)是一名穆斯林，也是巴勒斯坦難民之子，他記得10月10日的課堂上講述1967年以阿戰爭，該堂課包括猶太人、穆斯林與基督教學生，整個秋季，他們一直在討論阿拉伯和以色列的關係。

他的猶太研究教授蘇珊娜·赫舍爾(Susannah Heschel)隨後將同樣的概念帶到其他學院，幾日後赫舍爾召開一個論壇，由研究猶太與中東的教授組成，並租了一個可容納70人的空間，最終有數百人到場，近600人透過現場直播參與。

赫舍爾說：「我們想向學生解釋，我們不能簡化這件事，我們必須從複雜的層面去思考，這並不是單一敘述。」許多學生和以色列、加薩走廊有關聯，他們可能情緒激動，達特茅斯學院提供全天候的諮詢服務，但她的工作是以學術角度介紹該地區複雜的歷史。

達特茅斯校長鼓勵學生出席第一次活動，活動極為成功，很快便組織第二次論壇；第二次有超過1300人現場出席或透過直播參與。

論壇成員、中東研究穆斯林教授費什爾(Ezzedine Fishere)表示，當他看到許多人出席第一次論壇時，他感到擔憂，「我當時想，這場論壇會很情緒化，失去控制的風險相當高，但最終，雖然論壇間情緒激昂，但我認為兩場會談都進行得非常順利，因為我們能夠對話，談論襲擊事件並解釋，同時也清楚表明，解釋和辯解之間有區別。」

猶太裔大四學生賽那也出席論壇，他表示身為猶太人，他在達特茅斯覺得安全，「我認為，對學術的關注和教授參與討論，有助於降低許多學生對於這一議題的強烈感受，並引導他們採用更有效的方法。」