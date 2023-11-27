我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

達特茅斯學院舉辦以哈論壇 盼化解校園敵意 逾千人參與

編譯徐薏茹／綜合26日電
達特茅斯學院透過論壇，使校內支持以色列或巴勒斯坦的學生能夠坦誠溝通，化解敵意。(美聯社)
達特茅斯學院透過論壇，使校內支持以色列或巴勒斯坦的學生能夠坦誠溝通，化解敵意。(美聯社)

自10月7日爆發以哈衝突以來，美國大學校園中對猶太、穆斯林、親以色列和親巴勒斯坦學生的威脅與襲擊一直在增加，但在達特茅斯學院(Dartmouth College)，來自相同群體的學生向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示，他們仍然感覺安全，很大一部分要歸功於達特茅斯學院處理這一議題的新方法：談論此問題。

大二學生謝赫(Ramsey Al-Sheikh)是一名穆斯林，也是巴勒斯坦難民之子，他記得10月10日的課堂上講述1967年以阿戰爭，該堂課包括猶太人、穆斯林與基督教學生，整個秋季，他們一直在討論阿拉伯和以色列的關係。

他的猶太研究教授蘇珊娜·赫舍爾(Susannah Heschel)隨後將同樣的概念帶到其他學院，幾日後赫舍爾召開一個論壇，由研究猶太與中東的教授組成，並租了一個可容納70人的空間，最終有數百人到場，近600人透過現場直播參與。

赫舍爾說：「我們想向學生解釋，我們不能簡化這件事，我們必須從複雜的層面去思考，這並不是單一敘述。」許多學生和以色列、加薩走廊有關聯，他們可能情緒激動，達特茅斯學院提供全天候的諮詢服務，但她的工作是以學術角度介紹該地區複雜的歷史。

達特茅斯校長鼓勵學生出席第一次活動，活動極為成功，很快便組織第二次論壇；第二次有超過1300人現場出席或透過直播參與。

論壇成員、中東研究穆斯林教授費什爾(Ezzedine Fishere)表示，當他看到許多人出席第一次論壇時，他感到擔憂，「我當時想，這場論壇會很情緒化，失去控制的風險相當高，但最終，雖然論壇間情緒激昂，但我認為兩場會談都進行得非常順利，因為我們能夠對話，談論襲擊事件並解釋，同時也清楚表明，解釋和辯解之間有區別。」

猶太裔大四學生賽那也出席論壇，他表示身為猶太人，他在達特茅斯覺得安全，「我認為，對學術的關注和教授參與討論，有助於降低許多學生對於這一議題的強烈感受，並引導他們採用更有效的方法。」

猶太 以色列 巴勒斯坦

上一則

直升機隨叫隨到… 紐約頂級俱樂部 富豪享盡「專屬」服務

下一則

佛蒙特州3巴勒斯坦生遭白男槍擊 研判仇恨犯罪

延伸閱讀

敘利亞大馬士革國際機場恢復僅數小時 又遭以色列空襲

敘利亞大馬士革國際機場恢復僅數小時 又遭以色列空襲
被關7周「沒醫療」 8旬以色列老婦獲釋後急送加護病房

被關7周「沒醫療」 8旬以色列老婦獲釋後急送加護病房
以哈有意延長休兵協議 卡達點出談判1關鍵

以哈有意延長休兵協議 卡達點出談判1關鍵
人權觀察：火箭發射失敗造成加薩醫院傷亡慘重爆炸

人權觀察：火箭發射失敗造成加薩醫院傷亡慘重爆炸

熱門新聞

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00
前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter，左)、前總統卡特(Jimmy Carter，右)的妻子，於周日以96歲高齡去世。(美聯社資料照)

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023-11-19 15:51
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」