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川普到海理的地盤踢館 南卡州電子看板寫著「你輸了」

編譯潘勛／綜合25日電
前總統川普25日前往共和黨總統參選人海理的地盤南卡羅來納州，參加該州大學美式足球賽造勢，頗有踢館的意味。(美聯社)
前總統川普25日前往共和黨總統參選人海理的地盤南卡羅來納州，參加該州大學美式足球賽造勢，頗有踢館的意味。(美聯社)

因為角逐共和黨總統提名的海理(Nikki Haley)聲勢鵲起，前總統川普25日前往海理的地盤南卡羅來納州，參加該州大學美式足球賽造勢，踢館的意味不言自明；另一方面，共和黨大金主們愈來愈相信海理能在初選扳倒川普，開始捐款給她，另敦促其他人也這麼做；還有人表示，川普打不倒的氣燄已破。

美聯社報導，川普在年度「帕爾梅托盃」(Palmetto Bowl)、南卡羅來納大學當東道主迎戰克萊門森(Clemson)大學的足球賽事開踢前幾分鐘現身比賽場地「威廉斯-布萊斯體育場」(Williams-Brice Stadium)；該球場能容納8萬多人。球迷同時高呼「美國！美國！」

州長辦公室發言人查洛查克(Brandon Charochak)表示，麥克馬斯特(Henry McMaster)州長陪同他現身。

共和黨大金主們愈來愈相信前南卡羅來納州州長海理能在共和黨總統初選中扳倒前總統川普...
共和黨大金主們愈來愈相信前南卡羅來納州州長海理能在共和黨總統初選中扳倒前總統川普，並開始捐款給她。(美聯社)

數萬名兩球隊球迷25日傍晚在球場周遭聚集，南卡州首府所在的哥倫比亞市(Columbia)不止六面電子看板列出川普2020年在該州落敗，還有目前他面臨的民、刑事官司，上面大書「你輸了。你有罪。川普，歡迎來哥倫比亞啊」。有些小販在場館出入口販賣川普相關商品，包括「川普2020」旗子，是上個選舉周期剩下來的。

海理曾任南卡州州長，是克萊門森大學校友，也是該校董事會成員兼運動賽事粉絲；發言人指出，她以往在州議會及州長選舉中，都後來居上而翻盤。

共和黨總統初選選戰開打幾個月下來，海理在全國聲勢上揚，被視為有望說服共和黨初選選民及金主，轉而認定她才是最有希望讓共和黨返回白宮的候選人。目前海理在民調支持率上升；紐約時報指出，共和黨大金主們也看好她再戰下去的能力。

有些共和黨大金主形容，海理選下去，最能在黨高層內激發熱情。

紐時另指出，不到兩個月後愛阿華州就要辦黨團初選，立場猶疑的金主，包括很多不太情願支持川普的金主，愈來愈團結一致支持海理選下去，同時敦促其他金主跟進；話雖如此，海理真要擊敗川普，仍然困難重重。

共和黨金主勒文(Eric Levine)則向紐時表示，川普無法擊敗的氛圍已經「完全剝落」。

川普 共和黨 南卡羅來納州

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