川普到海理的地盤踢館 南卡州電子看板寫著「你輸了」
因為角逐共和黨總統提名的海理(Nikki Haley)聲勢鵲起，前總統川普25日前往海理的地盤南卡羅來納州，參加該州大學美式足球賽造勢，踢館的意味不言自明；另一方面，共和黨大金主們愈來愈相信海理能在初選扳倒川普，開始捐款給她，另敦促其他人也這麼做；還有人表示，川普打不倒的氣燄已破。
美聯社報導，川普在年度「帕爾梅托盃」(Palmetto Bowl)、南卡羅來納大學當東道主迎戰克萊門森(Clemson)大學的足球賽事開踢前幾分鐘現身比賽場地「威廉斯-布萊斯體育場」(Williams-Brice Stadium)；該球場能容納8萬多人。球迷同時高呼「美國！美國！」
州長辦公室發言人查洛查克(Brandon Charochak)表示，麥克馬斯特(Henry McMaster)州長陪同他現身。
數萬名兩球隊球迷25日傍晚在球場周遭聚集，南卡州首府所在的哥倫比亞市(Columbia)不止六面電子看板列出川普2020年在該州落敗，還有目前他面臨的民、刑事官司，上面大書「你輸了。你有罪。川普，歡迎來哥倫比亞啊」。有些小販在場館出入口販賣川普相關商品，包括「川普2020」旗子，是上個選舉周期剩下來的。
海理曾任南卡州州長，是克萊門森大學校友，也是該校董事會成員兼運動賽事粉絲；發言人指出，她以往在州議會及州長選舉中，都後來居上而翻盤。
共和黨總統初選選戰開打幾個月下來，海理在全國聲勢上揚，被視為有望說服共和黨初選選民及金主，轉而認定她才是最有希望讓共和黨返回白宮的候選人。目前海理在民調支持率上升；紐約時報指出，共和黨大金主們也看好她再戰下去的能力。
有些共和黨大金主形容，海理選下去，最能在黨高層內激發熱情。
紐時另指出，不到兩個月後愛阿華州就要辦黨團初選，立場猶疑的金主，包括很多不太情願支持川普的金主，愈來愈團結一致支持海理選下去，同時敦促其他金主跟進；話雖如此，海理真要擊敗川普，仍然困難重重。
共和黨金主勒文(Eric Levine)則向紐時表示，川普無法擊敗的氛圍已經「完全剝落」。
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