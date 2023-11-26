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共和黨激進派選參議員 民主黨憂參院恐像眾院一團亂

編譯盧炯燊／綜合25日電
雷克有意參選亞利桑納州的聯邦參議員。（美聯社）
雷克有意參選亞利桑納州的聯邦參議員。（美聯社）

聯邦參院2024年選舉明年11月5日舉行，100個席位中有33個將會重選，目前有多位被視為極具添煩搗亂性的共和黨人有意參選；有人擔心，眾院目前的混亂局面，有可能因為這些政客的加入而在參院上演。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，目前有意參選聯邦參議員的共和黨人包括亞利桑納州雷克(Kari Lake)、西維吉尼亞州穆尼(Alex Mooney)、內華達州馬贊特(Jim Marchant)、密西根克雷格(James Craig)等參選人。而一些被視為可以促使兩黨合作的參議員，包括民主黨籍西維州的曼欽(Joe Manchin) 、共和黨籍猶他州的羅穆尼(Mitt Romney)都宣布不再參選，更讓人擔心參院失去調和力量。

一些資深參議員表示，如果這些「狠人」通過選舉而贏得參院席位，目前還不清楚參院的規則會否令他們安靜下來。有策士則認為，一向平靜的參院可能會變成眾院一樣的亂得像一鍋粥，給國會帶來更多戲劇性。

眾所周知，即使在黨派之爭最嚴重的時期，參院兩黨議員之間仍有一定程度的以禮相待，民主黨人擔心這些共和黨激進人物進入後，不僅不再有「禮」，還會帶來添煩搗亂的荒謬行為。

要注意的是，眾院與參院的規則存在根本差異。眾院只須簡單多數即能通過立法，因此眾院如果是由一個微弱多數控制，則這個控制黨只要有一小部分人不同意，就可以阻止立法或通過事項，前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)就是這樣被拉下馬。

參院至少需要60票才能通過立法及規則，實質上是迫使兩黨達成某種共識。但任何參議員只要阻撓眾院提交而來的議案或法規，就會嚴重拖延參院的工作。過去有不少例子說明，保守派會利用這些規則來闡述自己的觀點。

有共和黨分析師認為，這些保守派若當選，將會使用規則拖延法案及阻撓議事，讓參院的核心小組變得更加保守。

參院 眾院 共和黨

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