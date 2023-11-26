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一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

記者胡玉立／綜合報導
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

10月物價漲幅再次放緩，是美國通貨膨脹穩定消退的最新跡象；但儘管通膨已降至可控的3%，勞動力市場卻依然火爆，選民仍覺得經濟不好，並將責任歸咎於拜登總統；包括TikTok和YouTube等社群媒體，持續出現對經濟現況不滿的影片和評論，點閱率動輒破百萬。該如何應對社群媒體誇大經濟困境的現象，已讓白宮2024年大選策略面臨關鍵抉擇。

TikTok充斥有關經濟的誤導性或不正確資訊：9月一段點閱次數達230萬次的影片稱，社會存在「無聲憂鬱症」(Slient Depression)；今夏另一點閱達210萬次的影片謬稱「當前美國購買力史上最低」，並稱經通膨調整後的工資低於過往。但事實上，經通膨調整後，美國當前人均可支配收入比1930年高出五倍多。

民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致...
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(左)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

11個月前TikTok一名網紅貼出自己在愛達荷州吃了一頓要價16元限量版麥當勞套餐，在YouTube被傳成「大麥克漢堡餐」，更是以訛傳訛、誇大經濟困境的案例。

克服這種不滿情緒並了解背後原因，已成白宮和民主黨議員首要任務，也引發經濟學者和民調專家的激烈辯論。華盛頓郵報報導，政府正試圖找出改善經濟信息的方法，白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)過去幾周為此與資深通訊官員和經濟官員舉行內部會議。

目前，拜登政府對於如何應對負面民調，仍左右為難。前總統川普將嘲笑拜登經濟表現作為主要競選策略之一，更增加了白宮賭注。

許多策士和政黨官員認為，拜登經濟成就值得讚揚。但部分幕僚和民調專家主張，大力為拜登經濟喝采，似與公眾挫敗感脫節；拜登應集中精力批評大企業和共和黨人，因為正是他們讓美國平均經濟狀況變得更糟。

大都會機會研究所(Institute on Metropolitan Opportunity)研究員史坦西爾(Will Stancil)則指出，問題遠超出TikTok範圍，媒體也過度關注負面新聞。更何況，即使輿論或網路偶爾出現過度言辭，選民的不滿主要仍是由實際民生惡化所驅動。

拜登 白宮 TikTok

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