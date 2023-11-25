又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

感恩節隔日的黑色星期五(Black Friday)24日登場，數以百萬計消費者湧入商店購物，正式揭開傳統的年底購物季序幕，然而在食物、家用必需品價格飛漲，高通膨率緩跌之下，民眾購物不再像先前那樣大手筆，迫使業者祭出更大折扣吸引精打細算的顧客。

感恩節網購年增5.5% 達56億

華爾街 日報報導，調查機構Adobe Analytics追蹤數百個網站發現，在許多大型商店關門的感恩節當天，網上支出較一年前增加5.5%、達56億元，11月的頭23天網上銷售額年增幅為6.8%、達767億元。

零售業高層說，他們正在為挑剔的消費者和節日禮物購買旺季全力衝刺，可能祭出更大折扣；但由於許多購物者面臨財務壓力，美國假期支出預計將以五年來最慢的速度成長，大多數主要零售商 都削減了季節性招聘。

不少民眾等到黑五搶購折價的電器產品。（歐新社）

全國零售商聯合會(The National Retail Federation)11月初對8424名成年人進行的一項調查顯示，美國購物者計畫在假日購物平均花費875元，比去年增加42元。其中服裝、禮品卡和玩具位列購物清單的首位。

梅西百貨執行長甘內特(Jeff Gennette)24日表示，感恩節後的清晨購物人潮比去年多，但就此斷定假期銷售業績言之過早，預計消費者對玩具等商品將延後到逼近聖誕節才購買。

百思買：準備促銷打廣告

百思買(Best Buy)執行長巴里(Corie Barry)稍早說，消費者非常在意折扣優惠，預計今年將恢復往例集中在黑色星期五、「網購周一」(Cyber Monday)和12月最後兩周才購買。百思買準備大促銷，並為暢銷的電動自行車和美容用品等打廣告。

沃爾瑪：非食品價格較低

主打平價策略的沃爾瑪(Walmart)執行長佛納(John Furner)說，購物者非常注意價格，24日一早店外排隊的人比過去幾年多；隨著通貨膨脹稍降，非食品類商品價格較去年低，有助於刺激低價商品的買氣。

華爾街日報報導，假日銷售成長力道料將疲軟，線上支出持續成長；全國零售商聯合會(The National Retail Federation)預估，11、12月不計通膨的全美支出將較去年同期成長3%至4%，低於2022、2021、2020年跨年的成長率5.4%、12.7%、9.1%。

Adobe調查，感恩節當天，59%線上銷售來自行動裝置，創歷史新高，購物者大舉購買有明顯折扣的電子產品、玩具和服裝。

德勤顧問(Deloitte)零售研究主管斯凱利(Lupine Skelly)說，購物者精打細算，非常挑剔，非等到大促銷時才會出手，未來一周對零售商來說至為關鍵。