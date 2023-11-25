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黑五折扣轟炸 慎防欺騙性訂價陷阱

編譯周芳苑／綜合24日電
商家在今年黑五推出大折扣，圖為丹佛市的梅西百貨推出四折優惠。(美聯社)
商家在今年黑五推出大折扣，圖為丹佛市的梅西百貨推出四折優惠。(美聯社)

節日期間零售業者無不使出渾身解數大促銷，消費者電郵湧入黑色星期五折扣；但專家警告，許多降價促銷空有噱頭，祭出30%、40%和50%折扣，事實上將價格拉高再打折，回到原價，消費者要睜大眼，業者也面臨觸法危機。

馬里蘭大學(University of Maryland)教授張傑(Jie Zhang，音譯)說，業者提高價格再祭出大折扣，屬欺騙性訂價(deceptive pricing)。

華盛頓郵報報導，調查機構Adobe Analytics預計，為期五天的感恩節周末將出現最大折扣；面對大量促銷宣傳，消費者應慎防「欺騙性訂價」。這是欺騙購物者的策略，零售商短暫提高特定商品價格然後降回原價，卻打出限時大折扣來促銷，有時更號稱降價，其實從未以全價銷售。消費者很難察覺。

非營利消費者權益刊物Consumers' Checkbook去年33周內追蹤24家主要零售商25多款商品價格，發現其中八家公司被追蹤商品過半幾乎每周都提供虛假折扣。

喬治城大學(Georgetown University)行銷學教授瓦修(Luc Wathieu)說，人們通常不會密切關注價格，欺騙性折扣得以得逞。

多方追蹤和比價可避免上當。

谷歌(Google)本月宣布新功能，可查看商品價格歷史紀錄，了解整體訂價趨勢；此外，如果先前搜尋過的商品打折、或有促銷活動，谷歌將提醒。

亞馬遜(Amazon)購物者可嘗試CamelCamelCamel和Keepa等網站深入了解商品價格走勢；某些瀏覽器有擴充功能Rakuten和Honey等，一旦其他網站有更低價將標記。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)將欺騙性訂價視為非法，但1970年代放棄執行，改由各州主導。

律師事務所Obermayer駐費城的訴訟律師諾伊(Henry Noye)說，消費者很難自行立案並證明受到損害，通常要大規模、集體舉報，或由政府代表消費者出面。

加州正針對潘尼百貨(J.C. Penney)集體訴訟，指控採用虛假參考定價；鞋類商品Foot Locker涉嫌以警告顧客商品即將售完而營造緊迫假象，在紐約遭集體訴訟。平價服飾業者Old Navy和Boohoo過去兩年因謊抬價格挨告，最後和解。

零售商 谷歌 加州

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