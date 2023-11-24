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郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

會談破局幕後：關鍵24小時3方過招 地點人數僵持 郭用計時器逼侯

記者侯俐安、鄭媁／台北報導
藍白合23日晚進行最後會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。（記者林俊良／攝影）
藍白合23日晚進行最後會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。（記者林俊良／攝影）

台灣的總統大選藍白合，最後一哩路急轉直下，重重卡關，23日雖然見了面，過程中仍互相較勁。

22日傍晚鴻海創辦人郭台銘公布藍白總統參選人侯友宜、柯文哲的通聯紀錄，邀約三人會談，23日上午柯文哲先赴郭台銘家中商議，並發簡訊給侯友宜邀請侯到君悅飯店會談。侯則回覆請柯回到藍白合作協議簽訂地點、前總統馬英九基金會，「從這裡開始、就從這裡結束」，但柯拒絕，硬是讓侯友宜和馬英九在基金會枯等五小時。

郭台銘辦公室借了飯店會議室，還在外面放了兩個倒數計時器，一個顯示大選登記截止日倒數，一個是藍白郭會談時間表，可說是「等侯時間表」，要給侯壓力。

同一時間，侯友宜先派幕僚前往君悅，當面邀請郭、柯來馬辦，得知所謂「會談地點」竟是郭開了三間套房，要在套房內談。侯認為，國家大事並不宜在房內談，希望再找地點，但在郭柯堅持之下，侯允諾赴約，但仍然重申不宜在房內會談，只能去4時半才有場地的公開會議廳，馬英九和國民黨主席朱立倫也共同前往。

馬等人到場後，郭辦發言人黃士修仍對外聲明強調，三方談整合並未邀請馬英九，「希望侯陣營不要誤解」。侯友宜堅持以「公開、透明」方式進行，郭、柯並未直接下樓，讓馬朱侯三人在會場枯等近20分鐘，郭、柯堅持要侯上樓，柯和郭的幕僚數度請馬、朱到房間休息。在黃士修與國民黨智庫副執行長凌濤激烈爭辯後，郭、柯才姍姍來遲。

郭台銘先開場，但先前被柯文哲邀請作為藍白政黨協商見證人的馬英九，卻被郭酸是「重量級的不速之客」，郭還強調「講好是郭柯侯三人會談，三個人三票，是二比一，或幾比幾，但如果變成五個人，票數怎麼算？」直指馬、朱出現讓他措手不及，「讓我這個當主人的很為難」，「三方會談還是需要一點私密性」。郭台銘請馬朱去喝咖啡，但馬朱都拒絕。

郭台銘再數落侯友宜自己提出要他當「桶箍」(團結的人)，又找馬朱一起來，侯現場還原是柯在台北時間21日先致電問他「藍白合要不要再談一談」，他也在當晚打給郭台銘，兩人聊了許久；22日，郭說睡不著覺，希望侯能在一早八點前趕到他家，郭、柯、侯三人好好談，別再講民調。

「很抱歉，我婉拒了郭董的邀約」，侯認為，三人見面一定要公開透明，藍白癥結也一定要快速落幕，再去見郭會更圓滿，若郭願意當藍白見證，也能和馬英九一樣作為「桶箍」來見證。隨後，侯在徵求柯同意後，當場念出柯文哲傳給他的簡訊，柯愈聽臉色愈凝重。

朱立倫表示，侯友宜作為國民黨提名的總統參選人，柯文哲是雙重角色，代表民眾黨和總統參選人，他作為國民黨主席，陪同參與在野整合會議，不但具有正當性，也是必要性。

經過一小時18分的三方會談，最後不歡而散，在野整合也幾近破裂。

5人會談關鍵節點 製表／陳洛薇
5人會談關鍵節點 製表／陳洛薇

郭台銘 侯友宜 馬英九

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