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柯文哲相中國際經驗 搭檔新光公主吳欣盈

記者程平／台北報導
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）外交表現亮眼，成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手。(本報資料照片)
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）外交表現亮眼，成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手。(本報資料照片)

藍白最終破局，民眾黨總統參選人柯文哲最後拍板與民眾黨不分區立委吳欣盈搭檔。四年前吳欣盈點頭答應擔任民眾黨不分區立委時，就曾經震撼金融圈和政壇，在未正式遞補擔任不分區立委前，曾擔任柯文哲心腹蔡壁如的顧問，實際參與黨團會議，在補足政治上的歷練後，如今果然成為柯文哲布局選戰的一枚活棋。

吳欣盈出身台灣知名金控集團新光集團，目前除了是新光人壽慈善基金會的執行長外，也是民眾黨的不分區立委。

消息人士分析，吳欣盈原本擔任不分區立委就是希望增加政治上的歷練，如今正式出線，也希望借重吳在金融、及國際領域的長才，與柯文哲相輔相成。

在藍白正式破局前，其實柯文哲口袋中早已有幾位副手名單，除了吳欣盈，還包括前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮、台北市前副市長鄧家基等人，鴻海創辦人郭台銘的副手搭檔賴佩霞，以及被列入民眾黨不分區名單的黃珊珊等人。

消息人士指出，最早被傳出可能搭檔的鄒開蓮，由於家人反對，本身對藍白合也有期待，因此婉拒了柯文哲的邀請。而原本柯營期待可以迎來「柯郭合」的賴佩霞，則因昨天三方會談的不歡而散，也宣告破局。黃珊珊則是早已被內定出任不分區，甚至有可能與他黨合作競選立院副院長，還有更多的政治想像。1日才出席柯文哲「淨零碳排，永續未來」政策記者會的鄧家基，也是幾經考量下，才被排除。

最後出線吳欣盈，則是符合柯文哲開出副手三大條件，包括女性、中南部、企業界，且吳欣盈更具備國際經驗、格局跟高度，柯甚至曾對黨內稱讚吳欣盈是民眾黨的蕭美琴，具有補足柯文哲國際及企業關係較弱的一塊。

而對於吳欣盈出身金融世家，在初任立委質詢時曾表達對「台灣最富有的20%與最窮的20%差距越來越大」的擔憂，當時遭網友質疑，吳欣盈一身名牌行頭，質詢貧富差距沒說服力、有點諷刺，當時柯文哲就曾表示，「這很奇怪，難道要質詢貧富差距的議題，就只能穿補丁的衣服嗎？意思是只有窮人才能問貧富差距議題嗎？」顯見柯文哲對吳欣盈的力挺。

柯文哲 賴佩霞 郭台銘

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