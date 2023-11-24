侯友宜親近的人推薦 「戰鬥藍」趙少康出線與侯互補

「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(右)決定走自己的路，24日和他的副手、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

「如果真的不能合，就挺起胸膛戰到底，不信公義喚不回，國民黨 還是會贏。」趙少康 寫下這句話時，他的身分是媒體人。今天起，他是國民黨總統參選人侯友宜 的副手、也是國民黨副總統參選人，他仍堅持兩個相信：不信公義喚不回、國民黨還是會贏。

為何選擇趙少康？據了解，是一位很侯友宜交往很親的人推薦找趙少康搭檔，時間應該就是這三、四天。

侯友宜力邀趙少康沒有三顧茅蘆，趙少康告訴侯友宜，眼前最重要的政治任務就是窮盡一切努力藍白合、侯柯配，若努力最後仍無力可回天，他願與侯友宜共同承擔重任。

趙少康的心情軌跡，從這兩天的臉書文發現端倪。

昨天趙少康仍對侯柯郭合抱最大期望，他還開出三帖必贏的藥方：一、藍白合、侯正柯副，共同推荐郭董為閣揆第一人選。二、當選上任後立即推動修憲改內閣制，爭取在第一任期內完成。三、授權副總統主抓憲政、司法、財政改革，並全力支持。

趙少康的三藥方其實跟藍白在15日簽署的六共識相呼應，給柯文哲正面且善意的回應。顯示，侯友宜雖已請他擔副手，但在最後一刻，趙少康仍將個人權位放一旁，希望侯柯配、藍白合。

但，趙少康也看到國民黨鐵桿支持者的不安與焦慮，在兩天前，趙少康臉書以「堅此百忍 國民黨一定能贏」為題向國民黨支持者信心喊話，趙少康說，登記參選最後期限逼近，藍白合僵局還是沒打開，雙方陣營和基層支持者都緊繃，一切都在柯文哲主席的一念之間。

民眾黨上下也許覺得柯文哲可以靠一己之力贏得總統大選，但是他相信柯文哲自己很清楚，最有機會勝選的方程式絕對不是他單獨參選。

近侯人士表示，趙少康是柯文哲口中認證的「政治金童」，在濁水溪以北，趙少康有高的聲量與話語主導能力，跟嘉義子弟的侯友宜，無論在地域與擅長的戰場都能形成很好的互補。

重要的是，有趙少康為副手、韓國瑜在國會領軍，侯友宜有這「雙箭頭」，國民黨仍大有可為。

侯友宜、趙少康互補性高，兩人皆具政治實力。出身嘉義的侯友宜是國民黨本省籍政治菁英，本土草根色彩，警界鐵漢藍綠通吃，去年新北市長選戰狂吸115萬票、得票率約62％，全國得票數最高。趙少康是外省籍社會意見領袖，新黨創黨大老，曾有「政治金童」稱號，對中產階級和知識藍頗具影響力，前年他歸隊國民黨發起「戰鬥藍」，年逾70但戰鬥力不減，去年九合一選舉全台90%戰鬥藍當選。

趙少康政治經歷豐富，曾締造三次選舉高票紀錄，由政轉媒人脈豐沛，擅長引領議題。「侯趙配」兩人各有優勢也互補，堪稱最佳拍檔。

趙少康總共有四次全國性選戰經驗，影響力1992年他辭官環保署長以無黨籍參選北縣立委一舉囊括23.5萬最高票，創下罕見紀錄，捲起「趙少康旋風」。

趙唯一輸掉的選舉，就是1994年台北市長選戰，他代表新黨出征，因國民黨黃大洲也參選，趙雖得票第二，仍遭民進黨的陳水扁擊敗，從此退出政壇轉戰媒體。前年他在高雄市前市長韓國瑜三顧茅廬勸說下回到國民黨，兩人結盟成為黨內新勢力。

「選舉就是打仗，打仗就是要打贏。」是趙少康打選戰的準則，暌違29年再被戰袍，這次和侯友宜攜手迎戰的是一場逆風選戰，選戰倒數只剩不到兩個月，將與領軍不分區立委的韓國瑜助攻加速，三人分進合擊，侯進攻中部以南，趙衝刺中北部，韓國瑜全台輔選，本土藍、戰鬥藍加深藍，同步鞏固藍營基本盤、開拓中間選民，盼贏得總統勝選、力拚國會過半。