最後會談火藥味濃 「藍白郭」不歡而散

「藍白郭」三方會談不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲（左）與國民黨主席朱立倫（右三）隔著柯辦總幹事黃珊珊（左二）、民眾黨副秘書長周榆修（左三）短暫對話；前總統馬英九（右）與國民黨總統參選人侯友宜（右二）則揮手離去。（記者林俊良／攝影）

藍白郭三方努力整合到23日，但歷經1小時18分不歡而散。

23日這場在台北市君悅飯店進行的藍白郭三方會談，從上午聯繫到下午會面，過程曲折，會面氣氛也火藥味十足。準備場地的鴻海創辦人郭台銘 ，在飯店25樓備好套房，欲與侯友宜 、柯文哲 密室會談，但國民黨盼「開大門走大路」，對會面方式僵持許久，最後在飯店一樓公開進行。

郭台銘、柯文哲、侯友宜三人與前總統馬英九、國民黨主席朱立倫在媒體前公開協商，結果沒有共識。國民黨隨後回中央黨部開記者會，重申「等柯到最後一刻」；但23日晚柯營先發出採訪通知，預告台北時間24日早上11時，柯文哲將偕副手登記參選，侯營隨後也發出採通，稱24日11時45分登記參選。

郭台銘、柯文哲、侯友宜、馬英九、朱立倫23日傍晚齊聚台北君悅飯店。郭台銘先喊話，原本侯講好只有三人會談，「侯友宜請我來做東」，三方各帶一名幕僚，未料馬、朱也到場。郭還一度指馬、朱是「不速之客」，場面尷尬。

對於侯友宜要求會談公開、透明，郭台銘說，三方會談要有私密性，但保證一定全程錄影，媒體可以連線，並請馬英九、朱立倫到其他房間休息。郭台銘還一度打斷原本要先發言的侯友宜，堅持指定朱立倫先回答，是以何種立場與會。朱立倫強調他的出席，代表支持在野合作聯盟會議。輪到馬英九發言時，馬直接喊：「我是見證人原則上不發言」，全程馬即未再發言。

在野的藍白郭23日在台北君悅飯店碰面，由左至右是柯文哲、郭台銘、馬英九、侯右宜、朱立倫。但一開始即因為會面地點及出席人士敲不定，後又因為公布簡訊及民調等問題火爆交鋒，最後不歡而散。（記者杜建重／攝影）

侯念柯簡訊 稱郭要理由退選

侯友宜還原過去48小時三方溝通過程，並指馬英九是三方邀約而來。隨後，侯友宜在徵得柯文哲同意後，公開念出柯傳給侯的簡訊：「如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以」，「他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要祕密見面有困難，需要公開見面」。

侯友宜補充說明，「他」指的是郭台銘。侯念出柯簡訊內容後，柯、郭臉色大變。柯文哲隨後表示，雖然他同意，但侯把私人簡訊拿出來念，「這種是只有名嘴跟側翼才會做的事情」。侯友宜反駁：「事前有徵得您同意」，柯文哲怒回：「不要打斷我」。

來源：聯合影音網

三方會談破局，在藍營馬朱侯先離開之後，鴻海創辦人暨總統擬參選人郭台銘（左）、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲（右）仍短暫留在會場，神情十分落寞。（記者林俊良／攝影）

侯、柯還針對先前民調解讀有番爭辯；中場休息後，郭台銘辦公室發言人黃士修宣布，該場地只借到晚上7時，要先撤場，並表示站在郭的立場，不希望藍白執著在民調爭議上，「如同郭台銘也不會要求朱立倫檢視今年5月的十幾份民調」。

「民調說」激怒朱 偕侯馬離場

此話一出，朱立倫立即大聲打斷黃，直稱「千萬不要侮辱5月份的民調」，那三份參考民調，每一份都是真實的，絕對禁得起考驗，用汙衊方式，絕對不是大家願意見到的。語畢，朱立倫即與侯友宜、馬英九一同起身離場。郭台銘則感慨三方會談變成「無言的結局」。