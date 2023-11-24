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藍白合破局 侯友宜副手趙少康、柯文哲與吳欣盈搭檔

記者陳洛薇、程平／台北報導
趙少康抵達國民黨中常會現場，與侯友宜擁抱。（記者潘俊宏/攝影）
趙少康抵達國民黨中常會現場，與侯友宜擁抱。（記者潘俊宏/攝影）

台灣的總統大選「藍白合」宣布破局，國民黨決定推出總統參選人侯友宜，搭檔戰鬥藍精神領袖趙少康，共同登記參選。民眾黨總統參選人柯文哲也選定現任立委吳欣盈作為副手。明年的中華民國總統選舉確定已有三組人馬。

國民黨中常會通過「侯趙配」，象徵本土藍和戰鬥藍結盟，兩人將扮演雙引擎，和國民黨不分區第一名韓國瑜共同帶領藍軍團結力量，力拚2024總統勝選、國會過半。

民眾黨正、副總統候選人柯文哲與吳欣盈，到中央選舉委員會登記參選。（記者林澔一/攝...
民眾黨正、副總統候選人柯文哲與吳欣盈，到中央選舉委員會登記參選。（記者林澔一/攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲則在藍白破局後，選定副手搭檔，在柯營從柯文哲口袋名單幾經討論後，確定由民眾黨不分區立委吳欣盈搭檔。

目前形成執政的民進黨提名人賴清德、蕭美琴搭檔，與新出爐的侯趙配與柯吳配，三方決戰。選舉日是明年1月13日。

國民黨決定推出總統參選人侯友宜，搭檔戰鬥藍精神領袖趙少康。（記者潘俊宏/攝影）
國民黨決定推出總統參選人侯友宜，搭檔戰鬥藍精神領袖趙少康。（記者潘俊宏/攝影）

侯友宜、趙少康互補性高，侯友宜是國民黨本省籍政治菁英，本土草根色彩，警界鐵漢藍綠通吃，去年新北市長選戰狂吸115萬票、得票率約62％，全國得票數最高。趙少康是外省籍社會意見領袖，新黨創黨大老，曾有「政治金童」稱號，對中產階級和知識藍頗具影響力。

「選舉就是打仗，打仗就是要打贏。」是趙少康打選戰的準則，暌違29年再被戰袍，這次和侯友宜攜手迎戰的是一場逆風選戰，選戰倒數只剩不到兩個月，兩人將與領軍不分區立委的韓國瑜分進合擊，並力拚國會過半。

柯文哲(右)與吳欣盈(左)，到中央選舉委員會登記參選。（記者季相儒／攝影）
柯文哲(右)與吳欣盈(左)，到中央選舉委員會登記參選。（記者季相儒／攝影）

民眾黨方面，柯文哲原本希望人稱「新光小公主」的吳欣盈在不分區立委增加政治上的歷練，如今正式出現，也希望借重吳在金融、及國際領域的長才，與柯文哲相輔相成。

吳欣盈符合柯文哲開出副手三大條件，包括女性、中南部、企業界，且吳欣盈更具備國際經驗、格局跟高度，柯甚至曾對黨內稱讚吳欣盈是民眾黨的蕭美琴，具有補足柯文哲國際及企業關係較弱的一塊。

柯文哲 國民黨 侯友宜

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