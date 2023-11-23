以哈停戰協議幕後：4方艱辛交涉5周 拜登直接介入

遭哈瑪斯擄為人質的家屬，是此次促成以色列總理內唐亞胡鬆口休戰的主要壓力。（路透）

巴勒斯坦激進好戰組織哈瑪斯 (Hamas)10月7日攻擊以色列，擄走百多名人質，接下來白宮 、卡達、以色列及哈瑪斯密集磋商五周，以軍用暫停進攻、釋放巴人囚犯等條件，換取哈瑪斯釋放婦孺人質50人，未來估計還會再放；其中有兩名女性以及一名甫四歲孩童為美國人。

國會山莊報(The Hill)報導，10月7日事發之後，卡達官員便接洽白宮與以方，強調要由哈瑪斯拯救人質，過程十分困難。卡達要求成立一小單位，與以方合作拯救人質事宜。要求不具名美方官員表示，拜登 的國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)責成白宮顧問麥格克(Brett McGurk)及首席謀士蓋爾策(Josh Geltzer)成立此一小單位。

官員表示，該單位可直接有力接觸到哈瑪斯；拜登總統「個人直接」參與此一程序，地面上另有團隊致力於人質的獲釋。

透過該單位，朱迪斯.拉亞南(Judith Raanan)與其18歲女兒娜坦莉.拉亞南(Natalie Raanan)10月23日獲釋。兩人獲釋讓程序更縝密，盼能營救更多人質。拜登總統也在當天去電以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，商討拯救人質事宜，往後日子亦然。

接下來三周，談判過程轉向細節及技術方面，官員表示，包括由「偵監廊道到時段、總人數」在內的一切。談判另要求哈瑪斯提出該組織扣留的人質名單、確認身分資訊及保證釋放。通訊極為不易，原因在訊息要由卡達多哈傳到埃及開羅，再進入加薩，回覆則走反向。

10月25日，麥格克先與卡達總理穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani)交談，談後向拜登簡報，拜登表示要自己與穆罕默德談，幕僚立即讓兩人上線，「討論相當廣泛」。行動計畫開始成型，同意第一階段釋放所有婦孺。以方同量釋放巴人囚犯。

接下來到11月18日，各方膠著於哈瑪斯提供的名單及身分確認。19日麥格克在埃及會見埃及情報首長卡米爾(Abbas Kamil)，會中收到哈瑪斯傳來「一切補全」的訊息。白宮照會以色列，以國「大致批准但稍有變更」；21日，以國讓協議在體制內走完流程，預計24日人質釋放便會陸續執行。