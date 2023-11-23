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談判未完 以哈休戰協議延後一天生效

記者張聲肇／綜合報導
以哈雖然21日達成停火以交換人質的協議，但哈瑪斯並未交人，以色列也尚未停止攻擊。圖為以色列軍人占領哈瑪斯的地道。(Getty Images)
以哈雖然21日達成停火以交換人質的協議，但哈瑪斯並未交人，以色列也尚未停止攻擊。圖為以色列軍人占領哈瑪斯的地道。(Getty Images)

以哈四天人道休戰協議生效時間延後，原訂美東23日清晨3時生效，人道援助物資、醫療用品和燃料可進入加薩，但以色列國安顧問22日說，哈瑪斯24日之前不會釋放人質。

以哈停火期間，哈瑪斯將釋放至少50名婦孺人質，交換150名被以色列關押的巴勒斯坦婦女與兒童，但雙方並未宣布何時開始停火，埃及官員說，仲裁方希望當地時間24日早上10時開始。

以色列公營電台Kan 22日引述以色列官員說，協議未經哈瑪斯和卡達仲裁人簽字，延後24小時生效。該官員很樂觀，只要有各方簽字，停火協議就可生效。

以色列總理辦公室發布國安顧問哈內格比(Tzachi Hanegbi)的聲明，說「釋放我方被捕人員的談判仍在進行，也一直持續」，「人質的釋放將根據原協議進行，要等到周五(24日)才開始」。

以色列總理內唐亞胡在當地時間22日晚(美東時間22日下午)的記者會上沒提可能延遲實施停火協議，記者會結束約半小時後，才發布哈內格比的聲明。

這是戰事進行七周以來第一個休戰協議，幾乎全球都鬆口氣，在以色列軍隊占領下的加薩地區，平民的傷亡與痛苦終於可以開始減輕，被擄走的以色列人也終於可以回家。阿拉伯國家認為，這該是全面停火的第一步。

以色列說，如果更多人質可以獲釋，停火期可以延長；巴勒斯坦消息來源說，本月底之前，總共可以釋放100人。

哈瑪斯民兵10月7日突襲以色列南部城鎮，總共擄走約240名人質；目前為止，只有四人獲釋。

根據以色列統計，哈瑪斯突襲造成1200人死亡，主要是平民。以色列隨即展開報復，包括空襲，加薩衛生官員說，以色列軍事報復已導致1萬4000加薩人民死亡，其中約40%是兒童。

白宮國安發言人柯比說，首批獲釋的50人全都是婦孺，「未來24小時可以看到。」他說，美國也希望幾百輛卡車的人道救濟物資未來幾天內進入加薩。

以色列 加薩 哈瑪斯

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