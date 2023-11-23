印度擬在美刺殺錫克教領袖？FBI擋下 美向印政府表關切

官員透露，聯邦調查局阻止了一場在美國暗殺錫克教領袖潘努恩(圖)的行動，並通知了印度政府。加拿大總理杜魯多曾指責印度政府涉入在加國暗殺另一名錫克教領袖尼賈爾。（Getty Images)

美聯社22日引述不具名官員報導，聯邦調查局擋下了在美國境內刺殺主張錫克族脫離印度 獨立的錫克教領袖潘努恩(Gurpatwant Singh Pannun)的計畫 ，也已向「可能知情」的印度政府表達關切。

今年9月，加拿大 總理杜魯多 說，有「可信的」說法，認為印度政府和錫克族活躍分子尼賈爾(Hardeep Singh Nijjar)在加拿大遭暗殺有關聯，印度斷然否認，反批杜魯多的說法「荒謬」，但加拿大在調查此事的同時，還是將印度駐加高階外交官驅逐出境。

現又傳出在美國也有暗殺錫克教分離主義領袖的行動，引外界關切。

消息來源不願說明美國是何時、如何獲知有人要暗殺潘努恩，也不願透露這場刺殺行動失敗的確切原因，到底是華府向新德里提出抗議而沒執行，還是計畫遭聯邦調查局阻攔，只說聯調局仍在調查，而聯調局和司法部發言人都婉拒發言。

最先報導此事的金融時報說，這次的行刺目標是潘努恩(Gurpatwant Singh Pannun)。潘努恩是錫克教正義組織(Sikhs For Justice)總顧問，該組織2019年遭印度政府以涉及極端主義行動為由列為非法組織，他並於2020年遭印度列為恐怖分子。

美聯社說，美國已向印度政府最高層表達關切，新德里政府官員說，印度「嚴肅看待」此事。

國安會發言人瓦特森(Adrienne Watson)說，「我們以最嚴肅的態度看待此事，也已向印度政府，包括最高階層，表達美國的立場，印方表達驚訝與關切。」

印度國家調查局(NIA)20日以恐怖主義等罪名對潘努恩立案，原因是他11月在社群平台發布一段影音訊息，警告印度航空(Air India)乘客將有生命危險。潘努恩21日表示，訊息的用意是抵制印度航空，而非轟炸它。

潘努恩拒絕透露是否接獲美國當局有關刺殺行動的警告；金融時報報導刊出後，他向路透表示，有關印度特務威脅美國公民性命這件事，他會讓美國政府去處理。

美國執法官員一再警示，外國政府試圖騷擾、跟蹤、恫嚇在美國的的異議分子和政治反對派，這是令人驚心的趨勢。

印度外交部發布聲明指出，美國最近向印度提供了有關「犯罪組織、槍械走私犯、恐怖分子等之間互有聯繫」的資訊，印度政府認為這構成「讓兩國政府擔心的理由，」印度嚴肅以待。