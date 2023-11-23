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最安全國家排行 美131名遠落後加國11名 冰島居冠

編譯徐薏茹／綜合22日電
美國在全球安全國家的排名僅列第131位，遠落後加拿大的11名，冰島則名列第一。(Getty Images)
美國在全球安全國家的排名僅列第131位，遠落後加拿大的11名，冰島則名列第一。(Getty Images)

根據澳洲智庫經濟與和平研究所(Institute for Economics and Peace)的年度「全球和平指數」(Global Peace Index)調查，在全球最安全的國家排名中，美國再度位居第131名，落後於南非(第130名)和海地(第129名)；加拿大排名第11，和平程度上升2.9%，美國的整體分數則下降0.38%。

台灣在這項排名中名列第33，中國則位居第80名。

該研究根據163個獨立國家和地區的和平程度進行排名，涵蓋世界99.7%的人口，衡量「社會安全與保障、國內與國際衝突，以及軍事化程度」。

根據該報告，冰島被評為全球最安全的國家(報告公布時間早於當前的火山爆發活動)，丹麥排名第二，愛爾蘭排名第三，紐西蘭第四；英國位居第37名。

阿富汗連續第八年墊底，排名第163名，被認為是全球最不和平的國家，葉門排名第162名，敘利亞排名第161名，南蘇丹第160名，剛果民主共和國第159名。

報告指出：「烏克蘭戰爭對全球和平造成重大影響，烏克蘭和俄羅斯的和平惡化幅度分別為第一和第五，其他惡化最嚴重的國家包括海地、馬利及以色列。」

這項調查時間早於當前的以哈衝突。

歐洲是全球最和平的地區，在全球最和平的十個國家中，歐洲國家即占了七名，排名前十的其他三個國家位於亞太地區，分別是澳大利亞(澳洲，五)、新加坡(六)、日本(九)。

中東及北非地區(MENA)仍然是世界上最不和平的區域，在全球最不安全的十個國家中，該區域的國家占了四名。

該報告也指出，北美唯一的兩個國家－加拿大與美國之間的和平程度差距很大。至於原因為何，報告顯示，其中之一為加拿大人的安全感，「夜晚在自己城市或社區獨自步行感到不安全的加拿大人不到20%。」

美國排名靠後的原因之一是凶殺率，報告指出：「美國的凶殺率整體增幅為第四大，目前每10萬人中有六人以上被殺害，比大多數西歐國家高出六倍以上。」

加拿大 澳洲 烏克蘭

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