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美加邊境恐襲疑雲 衝擊5500萬人感恩節出行 2000航班延誤

記者顏伶如／綜合報導
感恩節前是美國人出遊的高峰，發生汽車爆炸案令5500萬外出民眾感到陰影。（Getty Images）
感恩節前是美國人出遊的高峰，發生汽車爆炸案令5500萬外出民眾感到陰影。（Getty Images）

大批旅客搭乘飛機、火車趕著與家人團圓共度感恩節之際，尼加拉大瀑布附近的美加邊境關口彩虹橋(Rainbow Bridge)22日發生汽車爆炸引發「恐攻未遂」(attempted terror attack)疑雲；美國鐵路公司(Amtrak)緊急宣布往返紐約州加拿大的車班暫停，水牛城尼加拉國際機場(Buffalo Niagara International Airport)則盤查所有車輛，連帶衝擊節前的陸空交通。

感恩節前夕，全美各地機場22日出現嚴重塞車、旅客大排長龍景象；美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)估計，今年感恩節至少5540萬人將會出遠門，離家至少50哩；其中有4913萬人將開車出遊，469萬人打算搭乘飛機。

水牛城尼加拉國際機場22日取消原訂起飛與降落的所有國際航班，國內航班則照常起降。

汽車爆炸發生後之後，連結加拿大安大略省(Ontario)與紐約州西部的彩虹橋、路易斯頓(Lewiston)、急流(Whirlpool)與和平橋(Peace Bridge)四處邊檢站全部暫時關閉。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)表示，紐約州警正與聯邦調查局(FBI)聯合反恐任務小組(Joint Terrorism Task Force)合作，監控紐約州每一個入境關卡。她稍後稱，並無證據顯示此事件為恐怖攻擊。

華府雷根機場(Reagan Airport)22日一早就出現遊客大排長龍的盛況，機場主管呼籲遊客最好抵早抵達，通過安檢的時間大約要15分至30分。

受到增強安檢措施影響，22日美國國內航班以及進出美國的國際航班合計至少2000班次誤點，另有57個班次被取消。

美聯社報導，許多民眾拖到感恩節前一天還沒出門，估計有270萬人一直等到22日才打算搭機前往目的地與家人共度感恩節。航空公司主管表示，有信心今年能避開先前幾次年底假期期間航班大亂的狀況，例如去年聖誕節時的西南航空公司(Southwest Airlines)。

西南航空公司表示，已經添購更多冬季裝備，確保飛機在冰點以下酷寒當中運作順利。

達美航空(Delta Air Lines)通知旅客至少班機起飛兩小時之前要抵達機場。

洛杉磯機場在感恩節前夕，提高警戒。（美聯社）
洛杉磯機場在感恩節前夕，提高警戒。（美聯社）

紐約州 加拿大 聖誕節

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